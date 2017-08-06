НАБУ перевірить, чи має Кличко незадекларовані маєтки в США і Німеччині
Про це йдеться у відповіді НАБУ громадській організації "Центр протидії корупції", повідомляють "Схеми".
НАБУ зареєструвала кримінальне провадження щодо невказаних в електронній декларації маєтків у Гамбурзі й Лос-Анджелесі, якими, за версією журналістів, користується родина Кличка.
До НАБУ із такою інформацією звернулися юристи ЦПК.
Звернення активістів базується на розслідуванні програми "Схеми", яке вийшло в ефір у грудні минулого року.
За подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації передбачена відповідальність від штрафу до позбавлення волі на термін до двох років.
Нагадаємо, що чинний мер столиці України Віталій Кличко не вказав до своєї декларації маєтки, якими володіє за кордоном.
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