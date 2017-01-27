НАБУ перевірить, як фірма дружини прокурора купила дев'ять приміщень, - ВІДЕО

У прокурора Демідова невідповідність між доходами та активами

Національне антикорупційне бюро перевіряє придбання компанією дружини прокурора Києва Ігоря Демідова дев'яти приміщень.

Про це свідчить ухвала Солом’янського райсуду Києва від 17 січня.

Детектив НАБУ повідомив, що виявив у декларації прокурора Демідова невідповідність між задекларованими доходами та набутими активами.

Зокрема, дружина прокурора Марія Демідова у квітні 2015 року стала співзасновницею TOB "Полібуднпсервіс". Після цього у квітні-травні 2015-го фірма "Полібуднпсервіс" придбала дев'ять об’єктів нерухомості.

При цьому, вартість нерухомості значно перевищує статутний капітал "Полібуднпсервіс", що становить 1 млн грн. Крім того, відомо, що нерухомість була придбана у ТОВ "Вол Груп", що перебуває у стані припинення.

Суд дав доступ детективу НАБУ до реєстраційних справ цих "Полібуднпсервіс" і "Вол Груп".

У реєстрі нерухомості є дані, що фірма "Полібуднпсервіс" придбала нежитлові приміщення в Києві за адресами: вул. Героїв Дніпра, 41, вул. Героїв Дніпра, 45, проспекті Правди, 66, проспекті Правди, 70, вулиці Фрунзе, 166, вулиці Зої Гайдай, 4, проспекті Свободи, 26, Оболонському проспекті, 5, Оболонському проспекті, 7. Загальна площа приміщень – 770 кв.м.

Попередній власник приміщень - фірма "Вол Груп". Її зареєстрував у 2014 році Володимир Агапов. З листопада 2015 року фірма перебуває у стані припинення. журналісти знайшли у дружини прокурора Демідова квартиру, будинок і два позашляховики.

Ігор Демідов є заступником начальник слідчого управління прокуратури м. Києва. У прокуратурі працює з 2011 року. Раніше, був першим заступником прокурора Печерського району.