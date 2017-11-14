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НАБУ підозрює чиновників Мін'юсту у неналежній виплаті нагород

Відомості про кримінальне порушення внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань у жовтні
Національне антикорупційне бюро порушило кримінальне провадження за фактом можливих зловживань з боку керівництва Міністерства юстиції щодо багатомільйонних винагород.
НАБУ підозрює чиновників Мін Фото: nabu.gov.ua

Про це пишуть "Українські новини" з посиланням на відповідь НАБУ.

Слідство підозрює, що порушення закону були допущені при нарахуванні винагород державним виконавцям.

Зазначено, що 2 жовтня Спеціалізована антикорупційна прокуратура внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 364 ККУ (зловживання владою).

"Ідеться про факти можливого зловживання службовими особами департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України своїм службовим становищем при нарахуванні та виплаті винагород державним виконавцям", – повідомляє НАБУ.

Нагадаємо, на початку місяця детективи бюро планувати вручити підозру першому заступнику міністра юстиції Наталії Севостьяновій, однак не зробили цього.

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