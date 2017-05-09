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НАБУ підозрює чиновників Нацполіції у закупівлі поліцейських "Mitsubishi" з переплатою у 240 млн грн

Нацполіції закупила автомобілі за ціною, що на 30% вище ринкової
НАБУ запідозрило чиновників Нацполіції у закупці позашляховиків "Mitsubishi Outlаnder PHEV" за ціною на 30% вище ринкової, які тим самим завдали збитків держбюджету на суму 240 млн грн.
НАБУ підозрює чиновників Нацполіції у закупівлі поліцейських "Mitsubishi" з переплатою у 240 млн грн Фото: informator.dp.ua

Про це передає інформує моніторинговий портал DoZorro.

У ході проведеного розслідування детективи НАБУ встановили, що чиновники Нацполіції заздалегідь домовилися про закупівлю позашляховиків для патрульної поліції з компанією "Ніко Діамант" за ціною, вищою за ринкову. Таким чином, посадовими особами були порушені ст. 3, 35 Закону України "Про публічні закупівлі" та ст. 2, 3 Закону України "Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони".

"Вони необґрунтовано застосували переговорну процедуру закупівлі, ніж створили не конкурентні умови під час проведення процедур державних закупівель з метою укладення договору з наперед визначеним ТОВ "Ніко Діамант", - йдеться в повідомленні.

За даними НАБУ, Нацполіція переплатила за позашляховики "Mitsubishi Outlаnder PHEV 240" млн грн, а ціна на автомобілі для поліції була на 30% вище ринкової, що підпадає під ознаки вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК "Зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки".

"Варто нагадати, що до бюджету було повернуто лише 124 млн грн, про яких особисто відзвітував міністр внутрішніх справ", - зазначає DoZorro.

Також повідомляється, що судом не було задоволено клопотання детективів НАБУ про надання доступу до інформації про зв'язок за номерами телефонів посадових осіб, що мають відношення до закупівлі через відсутність достатніх підстав.

Центр обслуговування підрозділів Нацполіції оголосив закупівлю з переговорною процедурою для потреб оборони 16 листопада 2016 р.. Планувалося придбати 635 автомобілів "Mitsubishi Outlander PHEV" на суму 959,5 млн грн. 14 грудня замовник уклав договір з ТОВ "НІКА Діамант" на суму 959,4 млн грн.

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05 09 2017 20:43
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