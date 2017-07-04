НАБУ підозрює Нацбанк у виведенні $500 млн через австрійські банки
Мова йде про кошти, які НБУ виділяв для рефінансування. За словами Ситника, слідство має встановити, чи були зловживання з боку працівників Нацбанку.
"Детективи НАБУ розслідують справу, яка стосується керівництва Національного банку України. До її розслідування долучили і працівників управління захисту економіки Нацполіції, працюємо разом. Запитань до НБУ багато у всіх – і у суспільства, і у правоохоронних органів. Справа – складна, але намагаємося якомога швидше показати результат", - заявив голова НАБУ Артем Ситник в інтерв'ю виданню "Високий замок", інформує Громадське.
За словами голови НАБУ, наразі йде процес вилучення документів. Підозри щодо НБУ виникли, зокрема, після публікацій в ЗМІ.
"Також побачили підозріло великі перерахування коштів за кордон, виділених для рефінансування певних банків. В одному з епізодів отримувачем цих коштів через офшорну фірму виявився… водій "рефінансованого" банку. За такою схемою з України за кордон було виведено 500 млн. доларів. А є набагато складніші, заплутаніші схеми", - додав він.
Він уточнив, що обшуки в Нацбанку стосуються багатьох банківських установ.
Нагадаємо, 29 березня детективи Національного антикорупційного бюро України проводили слідчі дії у Національному банку.
Обшук детективи пояснили розслідуванням фактів зловживання керівництвом НБУ в період 2015-2016 років.
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