НАБУ підозрює Нацбанк у виведенні $500 млн через австрійські банки

Мова йде про кошти, які НБУ виділяв для рефінансування

Національне антикорупційне бюро розслідує виведення Національним банком коштів через австрійські банки.

Мова йде про кошти, які НБУ виділяв для рефінансування. За словами Ситника, слідство має встановити, чи були зловживання з боку працівників Нацбанку.

"Детективи НАБУ розслідують справу, яка стосується керівництва Національного банку України. До її розслідування долучили і працівників управління захисту економіки Нацполіції, працюємо разом. Запитань до НБУ багато у всіх – і у суспільства, і у правоохоронних органів. Справа – складна, але намагаємося якомога швидше показати результат", - заявив голова НАБУ Артем Ситник в інтерв'ю виданню "Високий замок", інформує Громадське.

За словами голови НАБУ, наразі йде процес вилучення документів. Підозри щодо НБУ виникли, зокрема, після публікацій в ЗМІ.

"Також побачили підозріло великі перерахування коштів за кордон, виділених для рефінансування певних банків. В одному з епізодів отримувачем цих коштів через офшорну фірму виявився… водій "рефінансованого" банку. За такою схемою з України за кордон було виведено 500 млн. доларів. А є набагато складніші, заплутаніші схеми", - додав він.

Він уточнив, що обшуки в Нацбанку стосуються багатьох банківських установ.

Нагадаємо, 29 березня детективи Національного антикорупційного бюро України проводили слідчі дії у Національному банку.

Обшук детективи пояснили розслідуванням фактів зловживання керівництвом НБУ в період 2015-2016 років.