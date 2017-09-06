НАБУ підозрює Національний банк у виведенні 12 мільярдів рефінансування з банків

У шахрайстві брали участь банки "Київська Русь", "Південкомбанк", "Міський комерційний банк", "Автокразбанк", "Терра банк", "Дельта банк", "Хрещатик", "Фінанси і кредит", "Фінпростбанк" і "Інтеграл банк"

Національне антикорупційне бюро підозрює Національний банк України в співучасті в розтраті 12 мільярдів гривень рефінансування.

НАБУ встановило вказаний факт в рамках розслідування виведення 87 млн ​​доларів зі збанкрутілого "Дельта Банку", - свідчить постанова Солом'янського райсуду Києва від 31 травня 2017 року, повідомляє Finbalance.

Так, слідством встановлено, що в період з 2014 по 2015 рік посадові особи Нацбанку, зловживаючи своїм службовим становищем і діючи умисно за змовою з менеджментом кількох комерційних банків, розтратили кошти НБУ в сумі 12 млрд гривень.

У шахрайстві брали участь банки "Київська Русь", "Південкомбанк", "Міський комерційний банк", "Автокразбанк", "Терра банк", "Дельта банк", "Хрещатик", "Фінанси і кредит", "Фінпростбанк" і "Інтеграл банк".

За даними детективів НАБУ, розтрата рефінансування НБУ відбулася з використанням кореспондентських рахунків зазначених банків, відкритих в "Meinl Bank Aktiengeselschaft" (Австрія), Bank Frick & CjAG (Ліхтенштейн), Bank Winter & CO AG (Австрія), East-West United Bank SA (Люксембург) шляхом погашення кредиторської заборгованості підконтрольних підприємств, яка виникла на підставі кредитних договорів, укладених ними з зазначеними іноземними банківськими установами протягом 2011-2015 років.

Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 29 травня - 2 червня продав активи 36 неплатоспроможних банків на суму 79,8 млн гривень.