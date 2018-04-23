Радника президента, екс-главу ДПСУ Назаренка запідозрили у незаконному збагаченні

Національне антикорупційне бюро підозрює у незаконному збагаченні радника президента Петра Порошенка, екс-главу ДПСУ Віктора Назаренка.

У рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 368-2 ККУ ("Незаконне збагачення") детективи НАБУ просили суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ АКБ "Львів", - йдеться в матеріалах справи Солом'янського райсуду Києва.

Слідство отримало відомості щодо можливого зберігання певною особою грошових коштів, отриманих протиправним шляхом на рахунках підставних осіб, відкритих у відділенні згаданого вище банку.

"Впродовж 2015-2016 років за ОСОБА_4 (Назаренко, - ред.) та членами його родини було оформлено право власності на ряд об'єктів нерухомого майна, загальна ринкова вартість яких складає близько 17,5 млн гривень", - зазначається у матеріалах справи.

Зазначається, що члени родини Назаренка в період з 2015 по 2017 роки придбали об'єкти нерухомості за дев'ятьма адресами.