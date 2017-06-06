НАБУ підозрює спонсора ФК "Монако" в розкраданні 295 тис тонн ячменю

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) склало підозру олігархові Олексію Федоричеву (Alekszej Fedoricsev), який проживає в Монако і якому належить сировинний трейдер Fedcominvest.

Федоричев фігурує у справі про розкрадання 295 тис. тонн ячменю у 2014 році. Тоді Державна продовольчо-зернова корпорація уклала чотири контракти з Lirtavis Enterprises LTD і Somerton Business Limited на постачання ячменю в Саудівську Аравію, інформує видання 368.media з посиланням на дані судового реєстру.

За умовами угод, офшорні компанії ставали власниками зерна після його повної оплати на підставі документів, наданих продавцем у банк. Але грошей ДПЗКУ так і не отримала. Тільки-но були отримані дозволи на експорт зерна, ячмінь повантажили на судна, які вирушили в Саудівську Аравію. Морським агентом для суден була фірма "АТІС" Федоричева. Збитки склали 60 млн доларів.

У судовому реєстрі є інформація про розгляд клопотань адвоката Миколи Банчука про скасування арешту банківських рахунків громадянина Угорщини, який проживає в Монако. Згідно з опублікованою інформацією, цій особі складено підозру у справі №22014101110000215 від 23 грудня 2014 року.

За даними видання, йдеться про Федоричева. При цьому суд вирішив, що вручення підозри не відбулося, і зняв арешт.

Відзначимо, що Федоричев - колишній власник московського "Динамо" і "Ростова". Його компанія Fedcominvest спонсорує ФК "Монако" (Франція).