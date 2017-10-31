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Обшуки у сина Авакова у справі про закупівлю рюкзаків, - НАБУ

Міністр внутрішніх справ підтвердив проведення слідчих дій
Національне антикорупційне бюро підтвердило, що проводить обшуки у справі про можливу розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ України.
Обшуки у сина Авакова у справі про закупівлю рюкзаків, - НАБУ Фото: Українська правда

"У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП наразі здійснюють слідчі дії (обшуки) в рамках розслідування кримінального провадження за фактом можливої розтрати державних коштів при закупівлі рюкзаків МВС", – повідомляє прес-служба НАБУ у вівторок.

За словами детективів, обшуки проводяться за місцем роботи та проживання ймовірних фігурантів провадження.

У соціальній мережі з'явилися фото обшуку у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра.

Світлини виклав у Facebook Олексій Гриценко.

Як відомо,  НАБУ проводить обшуки у родини міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

За даними співрозмовників, обшуки проходять у сина Авакова Олександра у рамках розслідування щодо рюкзаків, які МВС закупило наприкінці 2014 на початку 2015 року.

Згодом інформацію про обшуки підтвердив сам Аваков.

 

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31 10 2017 14:59
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