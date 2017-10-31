Обшуки у сина Авакова у справі про закупівлю рюкзаків, - НАБУ
"У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП наразі здійснюють слідчі дії (обшуки) в рамках розслідування кримінального провадження за фактом можливої розтрати державних коштів при закупівлі рюкзаків МВС", – повідомляє прес-служба НАБУ у вівторок.
За словами детективів, обшуки проводяться за місцем роботи та проживання ймовірних фігурантів провадження.
У соціальній мережі з'явилися фото обшуку у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра.
Світлини виклав у Facebook Олексій Гриценко.
Як відомо, НАБУ проводить обшуки у родини міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
За даними співрозмовників, обшуки проходять у сина Авакова Олександра у рамках розслідування щодо рюкзаків, які МВС закупило наприкінці 2014 на початку 2015 року.
Згодом інформацію про обшуки підтвердив сам Аваков.
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