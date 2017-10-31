Обшуки у сина Авакова у справі про закупівлю рюкзаків, - НАБУ

Національне антикорупційне бюро підтвердило, що проводить обшуки у справі про можливу розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ України.

"У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП наразі здійснюють слідчі дії (обшуки) в рамках розслідування кримінального провадження за фактом можливої розтрати державних коштів при закупівлі рюкзаків МВС", – повідомляє прес-служба НАБУ у вівторок.

За словами детективів, обшуки проводяться за місцем роботи та проживання ймовірних фігурантів провадження.

У соціальній мережі з'явилися фото обшуку у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра.

Світлини виклав у Facebook Олексій Гриценко.

Як відомо, НАБУ проводить обшуки у родини міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

За даними співрозмовників, обшуки проходять у сина Авакова Олександра у рамках розслідування щодо рюкзаків, які МВС закупило наприкінці 2014 на початку 2015 року.

Згодом інформацію про обшуки підтвердив сам Аваков.