НАБУ планує до осені передати в суд справи щодо Насірова та Мартиненка

Загалом на цьому етапі 6-7 резонансних справ

Національне антикорупційне бюро планує передати до суду протягом літа ряд резонансних справ, зокрема щодо Насірова та Мартиненка.

Про це сказав голова бюро Артем Ситник в ефірі "5 каналу".

"Ми вважаємо, що реально і потрібно передавати до суду справи щодо Насірова, щодо глави ЦВК, щодо "бурштинової" справи, щодо Мартиненка. Також є дуже багато справ щодо керівників великих державних підприємств – там не гучні прізвища, але дуже великі суми", - сказав Ситник.

Він додав: "Це якраз ті справи, які ми будемо намагатися до кінця літа передати в суд".

Нагадаємо, що Солом'янський районний суд Києва вирішив продовжити запобіжний захід для голови Державної фіскальної служби Романа Насірова на два місяці, до 26 червня. Однак захист Насірова вирішив оскаржити рішення про продовження йому запобіжного заходу у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ). Раніше Насіров запевнив, що носить електронний браслет, однак відмовився показувати його журналістам, тому що той в інтимній зоні. Відзначимо, що Роман Насіров заявляв, що не просив у НАБУ дозволу на поїздку до Польщі і звертався із проханням дозволити виїхати за кордон лише один раз. 30 травня детективи НАБУ відмовили Насірову. "Це вже друге звернення голови ДФС. Вперше до детективів Бюро він клопотав у квітні з проханням надати дозвіл відвідати змагання збірної України по дзюдо у Варшаві. 25 травня до НАБУ надійшло клопотання щодо надання дозволу на виїзд до Сполучених Штатів Америки, мотивуючи поїздку необхідністю "проходження лікування", - зазначили у НАБУ. 1 червня, Роман Насіров просив детективів НАБУ надати йому можливість виїхати в США для проходження лікування папілярного раку щитовидної залози по протоколу "АТА" (рекомендований курс лікування / спостереження 5 років), який йому рекомендували в Національному інституті вивчення діабету, хвороб травної системи і нирок (м. Бетесда, штат Меріленд) на період з 11 по 30 червня 2017 року.





