НАБУ планує створити спецпідрозділ з розслідування корупції в Міноборони
"Ми зараз завершили комплектування підрозділу детективів, і біля нас буде окремий сектор, який буде займатися саме Міноборони. Це величезний бюджет, найбільший бюджет у державі, і тому без нашої уваги там не обійдеться", - повідомив директор НАБУ Артем Ситник журналістам в Брюсселі, повідомляє УНІАН.
Ситник додав, що на сьогодні детективи вже проводять розслідування щодо службовців Міноборони, крім заступника міністра та інших вищих посадових осіб.
Детективи НАБУ і САП у середу, 11 жовтня затримали заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича за підозрою в розтраті 149 млн гривень при закупівлі палива у фірми "Трейд Коммодіті".
Як відомо, компанія "Трейд Коммодіті", яка, ймовірно, фігурує в корупційній схемі закупівлі палива для Міністерства оборони, починаючи з 2016 року виграла державних тендерів на 4,8 мільярдів гривень.
Крім тендерів Міністерства оборони, "Трейд Коммодіті" неодноразово вигравала аукціони "Укрзалізниці", "Енергоатому", "Центренерго", а також кількох морських портів, зокрема, Маріупольського, Бердянського та Білгород-Дністровського.
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