НАБУ розслідує незаконне збагачення Омеляна, - ОНОВЛЕНО

Національне антикорупційне бюро почало розслідування проти міністра інфраструктури Володимира Омеляна за підозрою в незаконному збагаченні і декларуванні недостовірних даних.

Відзначається, що слідству вдалося встановити, що з 10 грудня 2016 року Омелян, його дружина і син почали проживати в будинку, що за правом приватної власності належить двоюрідній племінниці дружини, - повідомляють Українські новини з посиланням на матеріали суду.

За даними ЗМІ, детективи отримали доступ до інформації про мобільні переговори міністра.

Орієнтовна вартість будинку оцінюється у 7 млн грн.

Згідно з інформацією Державної фіскальної служби, племінниця не мала статків, аби купити цей будинок.

Також у період з 23 березня 2009 року по 23 березня 2011 року мати племінниці видавала доручення Омеляну на право керування автомобілем марки Lexsus RX 350, що свідчить про їхні довірчі стосунки.

Також, за даними слідства, Омелян з 2015 року користується автомобілем BMW X5, що належить його братові. Цей транспортний засіб, як і будинок, не були вказані у його деклараціях за 2015 і 2016 рік.

На думку органу досудового розслідування, міністр свідомо вказав недостовірні відомості в електронній декларації, бо згідно з даними ДФС дохід Омеляна за 2012-2016 роки становив 1 273 985 грн.

Валовий дохід дружини як фізичної особи-підприємця й нарахований дохід як фізичній особі за 2012-2016 роки становив 2 321 122 грн.

Водночас у декларації за 2015 і 2016 роки Омелян зазначав, що має заощадження в розмірі 90 000 доларів та 25 000 євро, його дружина має заощадження в розмірі 70 000 доларів

При цьому наголошується, що Омелян з 1999 року працює лише на державній службі.

Детективи также встановили, що племінниця дружини з вересня 2012 року покинула територію України й поки не поверталася. Окрім того, сукупний дохід її сім’ї становив 2 150 172 грн. При цьому в цей час у власності з’явилося 5 об'єктів нерухомості й 2 автомобілі.

НАБУ попросило суд надати доступ до інформації про мобільні переговори Омеляна, його дружини, брата, матері й трьох водіїв.

Суд надав слідству доступ тільки до інформації про мобільні переговори міністра інфраструктури за період з 1 грудня 2016 по 1 січня 2017 року.

Рішення суду оскарженню не підлягає.

Оновлення: Міністр інфраструктури Володимир Омелян, якого НАБУ підозрює у незаконному збагаченні, заявляє, що в його декларації немає порушень.

"Я готовий дати відповідь на всі запитання детективів НАБУ, а також надати всі документи, які засвідчують, що жодних порушень з мого боку не було", - сказав у коментарі "Українській правді".

Він додав, що відкритий до співпраці з правоохоронними органами, "зокрема, з ГПУ, СБУ, НАБУ".

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян спростував інформацію про плани своєї дружини на покупку елітного авто Maybach Coupe, вартість якого становить 2,734 млн євро і зізнався, що мріє про вживану модель електромобіля виробництва Тesla Motors.