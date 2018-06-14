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НАБУ почало розслідування щодо голови ФФУ Павелка

Йдеться про можливу корупцію при будівництві футбольних полів
Національне антикорупційне бюро розпочало розслідування щодо голови Федерації футболу України Андрія Павелка та ще кількох держслужбовців.
НАБУ почало розслідування щодо голови ФФУ Павелка Андрій Павелко. Фото: 1927.kiev.ua

Розслідування розпочате після звернення громадських організацій та публікацій у ЗМІ.

Йдеться про можливу корупцію при будівництві футбольних полів зі штучним покриттям, які закуповували за бюджетні гроші.

"Принагідно зазначаємо, що факт внесення відомостей до ЄРДР жодним чином не свідчить про те, що з боку тієї чи іншої особи дійсно мали місце неправомірні дії", -  повідомила прес-служба НАБУ 14 червня.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький підтвердив Громадському, що розслідування стосується Андрія Павелка.

При цьому, керівник САП додав, що вбачає потенційний конфлікт інтересів для себе у цій справі, оскільки він є заступником голови Федерації футболу України.

"Я подав рапорт до Генерального прокурора із проханням відсторонити мене від здійснення процесуального керівництва у цьому провадженні, оскільки вбачаю потенційний конфлікт інтересів", — пояснив Холодницький.

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14 06 2018 17:10
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