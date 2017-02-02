НАБУ почало розслідування у справі про закупівлю гібридних позашляховиків для МВС

Детективи Національного антикорупційного бюро України почали досудове розслідування за фактом закупівлі гібридних позашляховиків для потреб Національної поліції України

Мова йде про закупівлю 651 автомобіля Mitsubishi Outlander PHEV (Plug-in Hybrid Electric) з бензиновим і двома електромоторами. Про це овідомляє організація Transparency International Україна з посиланням на відповідь НАБУ.

У TI вважають, що закупівля автомобілів відбувалася з порушенням законодавства.

"Закупівля не могла відбуватися за переговорною процедурою для потреб оборони, оскільки придбання автомобілів для патрульних не задовольняє оборонні потреби. Крім того, дія закону, за яким проведені закупівлі не поширюється на Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України. Також викликала сумнів 100% передоплата", - вказали антикорупціонери.

У Transparency International вважають, що необхідно розірвати договір і провести згідно з процедурою "відкриті торги". Однак у повідомленні зазначається, що замовник зробив 100% передоплату 28 грудня минулого року.

Організація звернула увагу на велику закупівлю після зауваження активіста Олексія Тамразова, який вважає оголошену вартість гібридів завищеною.

Постачальником позашляховиків для поліції стала ТОВ НІКА Діамант. Сума контракту склала 959,4 млн. грн.

Нагадаємо, у вересні минулого року МВС оголосило про закупівлю 651 автомобіля Mitsubishi Outlander PHEV. Позашляховики повинні були закупити за "кіотські гроші" в рамках продовження дії договору з Японією. Очікувалось, що автомобілі надійдуть для потреб патрульної поліції, груп швидкого реагування, а також обласних і територіальних відділень поліції.