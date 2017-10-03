НАБУ розслідує незаконне збагачення заступника голови СБУ
"10 березня Спеціалізована антикорупційна прокуратура внесла відомості у Єдиний реєстр досудових розслідувань за фактом незаконного збагачення першого заступника голови СБУ (ст. 368-2 Кримінального кодексу)", - повідомляє прес-служба НАБУ у Facebook.
Відзначається, що підставою для реєстрації кримінального провадження, відповідно до ст. 214 Кримінально-процесуального кодексу, стали матеріали журналістських розслідувань.
Розслідування таких фактів доручено Головному підрозділу детективів НАБУ.
Зазначимо, перший заступник голови СБУ Павло Демчина подав заяву в НАБУ з проханням перевірити інформацію ЗМІ про його статки.
Нагадаємо, 8 березня hromadske.tv оприлюднило сюжет про нібито незаконне збагачення Демчини. Після цього заступник голови СБУ подав заяву в НАБУ з проханням перевірити інформацію про його статки. У документі Демчина стверджує, що проти нього ведуть кампанію дискредитації, і просить допитати також Сергія Лещенка, Михайла Саакашвілі і Геннадія Корбана.
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