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НАБУ розслідує незаконне збагачення заступника голови СБУ

Напередодні Демчина сам написав заяву в Антикорупційне бюро
Національне антикорупційне бюро почало розслідувати інформацію про можливе незаконне збагачення заступника голови Служби безпеки Павла Демчини.
НАБУ розслідує незаконне збагачення заступника голови СБУ Фото: http://antikor.com.ua/

"10 березня Спеціалізована антикорупційна прокуратура внесла відомості у Єдиний реєстр досудових розслідувань за фактом незаконного збагачення першого заступника голови СБУ (ст. 368-2 Кримінального кодексу)", - повідомляє прес-служба НАБУ у Facebook.

Відзначається, що підставою для реєстрації кримінального провадження, відповідно до ст. 214 Кримінально-процесуального кодексу, стали матеріали журналістських розслідувань.

Розслідування таких фактів доручено Головному підрозділу детективів НАБУ.

Зазначимо, перший заступник голови СБУ Павло Демчина подав заяву в НАБУ з проханням перевірити інформацію ЗМІ про його статки.

Нагадаємо, 8 березня hromadske.tv оприлюднило сюжет про нібито незаконне збагачення Демчини. Після цього заступник голови СБУ подав заяву в НАБУ з проханням перевірити інформацію про його статки. У документі Демчина стверджує, що проти нього ведуть кампанію дискредитації, і просить допитати також Сергія Лещенка, Михайла Саакашвілі і Геннадія Корбана.

 

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