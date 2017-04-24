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НАБУ подало до антикорупційної прокуратури остаточну підозру Охендовському

Всі докази, які зібрані по цій справі передано до САП
НАБУ направило до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури остаточну підозру голові ЦВК Михайлу Охендовському.
НАБУ подало до антикорупційної прокуратури остаточну підозру Охендовському Михайло Охендовський. Фото: ua.golos.ua

"Сьогодні ми подали остаточну підозру голові ЦВК. Ми готові подати всі докази нашим колегам прокурам, щоб підозра була погоджена", - сказав Ситник, повідомляє Еспресо.TV.

Він додав, що готові передати колегам у прокуратурі всі докази, які зібрані по цій справі.

"Щоб ця підозра остаточно була погоджена", - заявив Ситник.

Як відомо, 13 грудня 2016 року голові ЦВК повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Загальна сума хабарів, інкримінованих детективами підозрюваному, склала 161 698 доларів США, що в еквіваленті по курсу Національного банку України на час вчинення злочинів становило 1 294 438 грн.

Відтак, слідство у справі голови ЦВК Михайла Охендовського продовжено до 14 квітня і наразі немає підстав вважати, що він може втекти з країни.
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