ПОЛІТИКА НОВИНИНАБУ направило до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури остаточну підозру голові ЦВК Михайлу Охендовському.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НАБУ подало до антикорупційної прокуратури остаточну підозру Охендовському
Всі докази, які зібрані по цій справі передано до САП
Михайло Охендовський. Фото: ua.golos.ua
"Сьогодні ми подали остаточну підозру голові ЦВК. Ми готові подати всі докази нашим колегам прокурам, щоб підозра була погоджена", - сказав Ситник, повідомляє Еспресо.TV.
Він додав, що готові передати колегам у прокуратурі всі докази, які зібрані по цій справі.
"Щоб ця підозра остаточно була погоджена", - заявив Ситник.
Як відомо, 13 грудня 2016 року голові ЦВК повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Загальна сума хабарів, інкримінованих детективами підозрюваному, склала 161 698 доларів США, що в еквіваленті по курсу Національного банку України на час вчинення злочинів становило 1 294 438 грн.
Відтак, слідство у справі голови ЦВК Михайла Охендовського продовжено до 14 квітня і наразі немає підстав вважати, що він може втекти з країни.
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24 04 2017 15:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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