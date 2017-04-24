НАБУ подало до антикорупційної прокуратури остаточну підозру Охендовському

Всі докази, які зібрані по цій справі передано до САП

НАБУ направило до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури остаточну підозру голові ЦВК Михайлу Охендовському.

"Сьогодні ми подали остаточну підозру голові ЦВК. Ми готові подати всі докази нашим колегам прокурам, щоб підозра була погоджена", - сказав Ситник, повідомляє Еспресо.TV.

Він додав, що готові передати колегам у прокуратурі всі докази, які зібрані по цій справі.

"Щоб ця підозра остаточно була погоджена", - заявив Ситник.