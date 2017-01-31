Схему розкрадань у справі ОГХК оприлюднили у НАБУ

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) заявило, що австрійські фірми-посередники, з якими торгувала Об'єднана гірничо-хімічна компанія, працювали у приміщеннях цього державного підприємства.

"Протягом розслідування детективи Бюро виявили, що управління банківськими рахунками компаній-посередників за допомогою системи "клієнт-банк" здійснювалося з тих самих IP-адрес, що й управління банківськими рахунками ДП "ОГХК". При цьому особа, яка працює в ОГХК, супроводжувала роботу цих "австрійських" компаній", - йдеться на сайті НАБУ.

Корупційна схема, на думку детективів, зводилася до продажу титанової продукції за заниженою ціною фірмам-прокладкам, які потім перепродували її за ринковими цінами.

Компанія Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement купила у ОГХК титану на 55,7 млн доларів, а перепродала - на 72,3 млн. Компанія Adelis Trade купила титану на 23,7 млн доларів, а перепродала - на 26,7 млн.

Тож збиток для держави склав 13,1 млн доларів.