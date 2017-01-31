Схему розкрадань у справі ОГХК оприлюднили у НАБУ
"Протягом розслідування детективи Бюро виявили, що управління банківськими рахунками компаній-посередників за допомогою системи "клієнт-банк" здійснювалося з тих самих IP-адрес, що й управління банківськими рахунками ДП "ОГХК". При цьому особа, яка працює в ОГХК, супроводжувала роботу цих "австрійських" компаній", - йдеться на сайті НАБУ.
Корупційна схема, на думку детективів, зводилася до продажу титанової продукції за заниженою ціною фірмам-прокладкам, які потім перепродували її за ринковими цінами.
Компанія Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement купила у ОГХК титану на 55,7 млн доларів, а перепродала - на 72,3 млн. Компанія Adelis Trade купила титану на 23,7 млн доларів, а перепродала - на 26,7 млн.
Тож збиток для держави склав 13,1 млн доларів.
Нагадаємо, що суд заарештував виконувача обов’язків голови правління ОГХК з правом застави в 100 млн грн.
Згодом, у ОГКХГ повідомили, що під час суду щодо обрання запобіжного заходу затриманим менеджерам державної "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" (ОГХК) оприлюднені факти про фальсифікацію цієї справи.
За даними адвоката, справу розглядав "ручний" суддя НАБУ, який "допустив ряд грубих порушень, а в суді був помічений чоловік, схожий на 1 заступника директора НАБУ Гізо Углаву.
ОГХК почала фактичну діяльність із серпня 2014 року, коли уряд України вирішив передати їй в управління майнові комплекси Вільногірського гірничо-металургійного комбінату і Іршанського гірничо-збагачувального комбінату. Також компанія управляє 51% ТОВ "ЗТМК" згідно з рішенням Кабінету Міністрів.
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