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Схему розкрадань у справі ОГХК оприлюднили у НАБУ

Рахунками фірм-прокладок управляли з комп'ютерів держпідприємства
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) заявило, що австрійські фірми-посередники, з якими торгувала Об'єднана гірничо-хімічна компанія, працювали у приміщеннях цього державного підприємства.
Схему розкрадань у справі ОГХК оприлюднили у НАБУ НАБУ. Фото: nabu.gov.ua

"Протягом розслідування детективи Бюро виявили, що управління банківськими рахунками компаній-посередників за допомогою системи "клієнт-банк" здійснювалося з тих самих IP-адрес, що й управління банківськими рахунками ДП "ОГХК". При цьому особа, яка працює в ОГХК, супроводжувала роботу цих "австрійських" компаній", - йдеться на сайті НАБУ.

Корупційна схема, на думку детективів, зводилася до продажу титанової продукції за заниженою ціною фірмам-прокладкам, які потім перепродували її за ринковими цінами.

Компанія Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement купила у ОГХК титану на 55,7 млн доларів, а перепродала - на 72,3 млн. Компанія Adelis Trade купила титану на 23,7 млн доларів, а перепродала - на 26,7 млн.

Тож збиток для держави склав 13,1 млн доларів.

Нагадаємо, що суд заарештував виконувача обов’язків голови правління ОГХК з правом застави в 100 млн грн.

Згодом, у ОГКХГ повідомили, що під час суду щодо обрання запобіжного заходу затриманим менеджерам державної "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" (ОГХК) оприлюднені факти про фальсифікацію цієї справи.

За даними адвоката, справу розглядав "ручний" суддя НАБУ, який "допустив ряд грубих порушень, а в суді був помічений чоловік, схожий на 1 заступника директора НАБУ Гізо Углаву.

ОГХК почала фактичну діяльність із серпня 2014 року, коли уряд України вирішив передати їй в управління майнові комплекси Вільногірського гірничо-металургійного комбінату і Іршанського гірничо-збагачувального комбінату. Також компанія управляє 51% ТОВ "ЗТМК" згідно з рішенням Кабінету Міністрів.

 

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31 01 2017 17:00
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