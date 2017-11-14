НАБУ порушило справу через інформацію про корупцію в НАЗК

Детективи Національного антикорупційного бюро України почали досудове розслідування за фактом можливого вчинення посадовими особами Національного агентства з питань запобігання корупції, посадовими особами інших органів влади та іншими особами в складі організованої групи дій з отримання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, з'єднаної з вимаганням такої вигоди, за вчинення дій в інтересах вигодонабувача і третіх осіб.

Попередня правова кваліфікація - ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України, повідомляє прес-служба бюро.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 10 листопада "за повідомленням викривачів", додали в НАБУ.

Нагадаємо, що сьогодні 14 листопада керівник Департаменту фінконтролю і моніторингу способу життя НАЗК Ганна Соломатіна заявила, що глава НАЗК і її колеги фальсифікують результати повних перевірок е-декларацій. За її словами, агентство стало повністю підконтрольне Адміністрації Президента.

"Е-декларування використовується для покривання чиновників, лояльних до влади, розправи над неугодними і для особистого збагачення голови НАЗК і членів НАЗК. Результати перевірок фальсифікують так, як це потрібно керівництву НАЗК", - сказала вона на брифінгу, який був організований депутатом Мустафою Найємом.

Зазначимо, що на початку листопада НАЗК склало протокол про корупцію на голову НАБУ Артема Ситника. Агентство заявило, що Ситник видав довіреність на представлення його інтересів у суді керівнику юридичного управління НАБУ Ярчаку. Таким чином, як стверджує агентство, глава НАБУ задіяв державний ресурс в особистих цілях. Також Ситник відмовився надати НАЗК відповідну інформацію і документи для перевірки, що є порушенням вимог антикорупційного законодавства.

Після цього, НАБУ викликало главу НАЗК Наталю Корчак на допит у так званій "справі про паркомісця" (в грудні 2016 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що на паркомісці Корчак паркується машина, якої немає в її декларації).

Наталія Корчак на засіданні антикорупційного комітету у квітні викликала у народних депутатів подив щодо розмірів своєї зарплати, зокрема у грудні 2016 року. Згідно із електронним реєстром, 7 грудня Корчак задекларувала зарплату у розмірі 266, 816 тисяч гривень, а 29 грудня вона задекларувала 123,217 тисяч гривень зарплати.

Щомісячна заробітна плата та надбавки голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) за період із 1 січня до 13 червня 2017 року становлять 529 837 гривень.