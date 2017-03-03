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НАБУ порушило справу проти двох чиновників за фактом декларування недостовірної інформації

Загальна кількість розслідувань становить 34
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) почало розслідування проти ще одного депутата Верховної Ради, заступника міністра і чиновника Державної фіскальної служби (ДФС) за результатами аналізу електронних декларацій.
НАБУ порушило справу проти двох чиновників за фактом декларування недостовірної інформації Фото: kievsmi.net

Бюро відкрило два кримінальні провадження за фактом декларування недостовірної інформації заступником одного з міністрів і військовослужбовцем вищого офіцерського складу Збройних Сил, повідомляє прес-служба НАБУ.

Ще два провадження порушено за фактами незаконного збагачення депутата парламенту і посадової особи ДФС.

Загальна кількість розслідувань, які здійснюють детективи бюро за фактами, наведеними в електронних деклараціях, становить 34.

З них 15 стосуються суддів, вісім - депутатів Ради, два - голів районних державних адміністрацій, два - керівників органів виконавчої влади, по одному - посадової особи органів юстиції, заступника голови обласної ради, співробітників правоохоронних органів і прокуратури, ДФС, військовослужбовця офіцерського складу Збройних Сил.

Нагадаємо, що Державна фіскальна служба виявила несплату податків трьома депутатами, проаналізувавши їх електронні декларації. За словами генпрокурора Луценка, "у кожного з цих трьох депутатів, а саме Супруненка, Костянтиновського та Шуфрича встановлена несплата податків на суму відповідно 60, 50 і 40 млн грн".

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03 03 2017 17:39
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