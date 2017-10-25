НАБУ повідомило Мартиненку про підозру
Про це повідомляє НАБУ.
"Дії осіб кваліфіковано за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем")", - йдеться у повідомленні.
За версією слідства, екс-народний депутат Микола Мартиненко, у змові з трьома особами – згаданим посадовцем структурного підрозділу ДП "НАЕК "Енергоатом", колишнім керівником цього ж підрозділу та ще однією особою, наближеною до екс-нардепа, організували корупційну схему, в результаті якої інтересам ДП "НАЕК "Енергоатом" завдано шкоди в розмірі 6,4 млн євро.
За інформацією НАБУ, учасники угруповання у 2008-2012 роках штучно створили умови проведення низки тендерів, завдяки яким переможцем визнано чеську компанію "Škoda JS" (фактичним власником є російське ЗАТ "Об'єднані машинобудівні заводи") із завищеними на 6,4 млн. євро ціновими пропозиціями, що в окремих випадках складало до 20% від вартості обладнання.
Після отримання зазначених коштів за контрактами, укладеними з ДП "НАЕК "Енергоатом", "Škoda JS" перерахувала 6,4 млн євро на рахунок компанії "BRADCREST INVESTMENT S.A." (Панамська Республіка), єдиним власником якої є екс-народний депутат.
На рахунку зазначеної компанії у швейцарському банку за запитом Національного бюро про міжнародну правову допомогу арештовано кошти у сумі, еквівалентній 86,4 млн грн.
Наразі тривають слідчі дії. Встановлюється місце знаходження інших ймовірних учасників угруповання.
У коментарі "Українській правді" САП сказали, що обрання запобіжного засобу Мартиненку у суді не буде, бо у нього вже є запобіжний засіб.
Микола Мартиненко був народним депутатом із 1998 року, неодноразово очолював комітет Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, вважався неформальним куратором держкомпанії "Енергоатом".
У парламенті 8 скликання Мартиненко представляв партію "Народний фронт". Він склав свій мандат наприкінці 2015 року після того, як нардеп від "Блоку Петра Порошенка" Сергій Лещенко оприлюднив дані про кримінальну справу проти Мартиненка у Швейцарії.
За словами самого Мартиненка, звинувачення проти нього сфальсифіковані за вказівкою директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Екс-нардеп заявив, що ця справа є політичною і не підкріплена ніякими доказами.
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