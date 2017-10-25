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НАБУ повідомило Мартиненку про підозру

На рахунку зазначеної компанії у швейцарському банку за запитом Національного бюро про міжнародну правову допомогу арештовано кошти у сумі, еквівалентній 86,4 млн грн
Детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру у заволодінні майном ДП "НАЕК "Енергоатом" екс-народного депутата Миколи Мартиненка та його ймовірного спільника, керівника структурного підрозділу ДП "НАЕК "Енергоатом".
НАБУ повідомило Мартиненку про підозру Микола Мартиненко. Фото: УНІАН

Про це повідомляє НАБУ.

"Дії осіб кваліфіковано за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем")", - йдеться у повідомленні.

За версією слідства, екс-народний депутат Микола Мартиненко, у змові з трьома особами – згаданим посадовцем структурного підрозділу ДП "НАЕК "Енергоатом", колишнім керівником цього ж підрозділу та ще однією особою, наближеною до екс-нардепа, організували корупційну схему, в результаті якої інтересам ДП "НАЕК "Енергоатом" завдано шкоди в розмірі 6,4 млн євро.

За інформацією НАБУ, учасники угруповання у 2008-2012 роках штучно створили умови проведення низки тендерів, завдяки яким переможцем визнано чеську компанію "Škoda JS" (фактичним власником є російське ЗАТ "Об'єднані машинобудівні заводи") із завищеними на 6,4 млн. євро ціновими пропозиціями, що в окремих випадках складало до 20% від вартості обладнання.

Після отримання зазначених коштів за контрактами, укладеними з ДП "НАЕК "Енергоатом", "Škoda JS" перерахувала 6,4 млн євро на рахунок компанії "BRADCREST INVESTMENT S.A." (Панамська Республіка), єдиним власником якої є екс-народний депутат.

На рахунку зазначеної компанії у швейцарському банку за запитом Національного бюро про міжнародну правову допомогу арештовано кошти у сумі, еквівалентній 86,4 млн грн.

Наразі тривають слідчі дії. Встановлюється місце знаходження інших ймовірних учасників угруповання.

У коментарі "Українській правді" САП сказали, що обрання запобіжного засобу Мартиненку у суді не буде, бо у нього вже є запобіжний засіб.

Микола Мартиненко був народним депутатом із 1998 року, неодноразово очолював комітет Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, вважався неформальним куратором держкомпанії "Енергоатом".
У парламенті 8 скликання Мартиненко представляв партію "Народний фронт". Він склав свій мандат наприкінці 2015 року після того, як нардеп від "Блоку Петра Порошенка" Сергій Лещенко оприлюднив дані про кримінальну справу проти Мартиненка у Швейцарії.

За словами самого Мартиненка, звинувачення проти нього сфальсифіковані за вказівкою директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Екс-нардеп заявив, що ця справа є політичною і не підкріплена ніякими доказами.

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25 10 2017 20:17
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