НАБУ повідомило про підозру екс-посадовцю Концерну радіомовлення
За версією слідства, у 2013 році після призначення на керівні посади в КРРТ посадові особи, діючи у змові з керівником приватного підприємства, замовили розробку технічної документації із землеустрою земельних ділянок, які на час укладення відповідних договорів не перебували (або перебували частково) в користуванні КРРТ, і оплатили виконання цих робіт, повідомляє сайт НАБУ.
Під час обшуків детективи бюро вилучили комп'ютерну техніку.
Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Їхні дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.
До 21 січня 2013 року посаду генерального директора КРРТ обіймав Вадим Самсоненко. Після нього понад рік концерном керував Костянтин Захаренко у статусі виконувача обов'язків.
Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (КРРТ) - державний оператор телерадіомовлення, радіорелейного й супутникового зв'язку. Замовниками послуг Концерну РРТ є Національні теле- і радіокомпанії України, регіональні обласні телерадіокомпанії, незалежні комерційні телерадіокомпанії та підприємства зв'язку.
Нагадаємо, що Генеральна прокуратура повідомила про підозру в шахрайстві і використанні підроблених документів одному із заступників прокурора Сумської області - старшому раднику юстиції.
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