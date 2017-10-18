НАБУ повідомило про підозру екс-посадовцю Концерну радіомовлення

Концерн витратив мільйон на документацію щодо землі, яка йому не належала

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило про підозру у розтраті близько 1 млн грн та службовому підробленні колишньому керівнику державного підприємства "Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення" (КРРТ), екс-начальнику сектора концерну, а також керівнику приватного підприємства, залученого до вчинення злочину.

За версією слідства, у 2013 році після призначення на керівні посади в КРРТ посадові особи, діючи у змові з керівником приватного підприємства, замовили розробку технічної документації із землеустрою земельних ділянок, які на час укладення відповідних договорів не перебували (або перебували частково) в користуванні КРРТ, і оплатили виконання цих робіт, повідомляє сайт НАБУ.

Під час обшуків детективи бюро вилучили комп'ютерну техніку.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Їхні дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

До 21 січня 2013 року посаду генерального директора КРРТ обіймав Вадим Самсоненко. Після нього понад рік концерном керував Костянтин Захаренко у статусі виконувача обов'язків.

Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (КРРТ) - державний оператор телерадіомовлення, радіорелейного й супутникового зв'язку. Замовниками послуг Концерну РРТ є Національні теле- і радіокомпанії України, регіональні обласні телерадіокомпанії, незалежні комерційні телерадіокомпанії та підприємства зв'язку.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура повідомила про підозру в шахрайстві і використанні підроблених документів одному із заступників прокурора Сумської області - старшому раднику юстиції.