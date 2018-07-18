НАБУ повідомило про підозру п'ятьом особам у справі про зловживання на 92 млн в "Укрзалізниці"

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру посадовцям ПАТ "Укрзалізниця" та представникам ТОВ "Вог Аеро Джет", які підозрюються у завданні збитків компанії в особливо великих розмірах.

У вчиненні злочину, кваліфікованого за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України ("Зловживання владою або службовим становищем") підозрюються:

- колишній керівник Філії "Центр забезпечення виробництва" (далі — "ЦЗВ") ПАТ "Укрзалізниця" (чинний на момент вчинення злочину);

- колишній заступник начальника Філії "ЦЗВ" ПАТ "Укрзалізниця" (чинний на момент вчинення злочину);

- начальник відділу нафтопродуктів управління обліку нафтопродуктів та складського господарства Філії "ЦЗВ" ПАТ "Укрзалізниця";

- куратор компанії-постачальника палива - довірена особа кінцевих власників фінансово-промислової групи, до складу якої входить компанія-постачальник палива "Укрзалізниці".

- особа, підлегла куратора, відповідальна за пошук та супроводження державних закупівель нафтопродуктів, у яких приймала участь компанія-постачальник палива "Укрзалізниці".

Оскільки місцеперебування трьох із зазначених осіб - екс-керівника Філії, куратора компанії-постачальника та його підлеглого - наразі не встановлено, то про підозру їм повідомили письмово, відповідно до ч.1 ст.278 Кримінального процесуального кодексу України, повідомляє прес-служба НАБУ.

Стосовно решти підозрюваних вирішується питання обрання запобіжних заходів.

За даними слідства, у березні 2016 року ТОВ "Вог Аеро Джет" (навесні 2018 року змінила назву на ТОВ "Воленс Трейд") виграло тендер та уклало з Філією "ЦЗВ" ПАТ "Укрзалізниця" договір поставки дизпалива за економічно вигідною ціною, яка на той момент була нижчою за ринкову.

Так, очікувана вартість цієї закупівлі була встановлена на рівні 2,165 млрд грн. Обсяг закупівлі палива - 100 тис тонн. Переможцем тендеру стало ТОВ "Вог Аеро Джет", з яким підписали договори на суму 1,396 млрд грн.

Згодом "Укрзалізниця" та постачальник тричі (23, 25 і 29 березня 2016 року) підписували додаткові угоди до договору поставки. Відповідно до цих угод службові особи "Укрзалізниці" кілька разів додатково збільшували вартість дизпалива для залізниці.

Як з’ясувало слідство, законних підстав для укладання третьої додаткової угоди не було, оскільки впродовж 25-29 березня 2016 року ринкові ціни на пальне не зростали.

"Відтак, закупівельна ціна дизпалива не лише втратила свою економічну привабливість, але й перевищила ринковий рівень цін, що, на думку детективів, призвело до спотворення результатів торгів", - заявили в НАБУ.

У відомстві додали, що "Укрзалізниця" закупила у переможця тендеру три чверті від запланованого обсягу палива за цінами, підвищеними на підставі третьої додаткової угоди, і в результаті переплатила постачальнику за дизельне пальне 92 млн грн.

Також повідомляється, що згадана додаткова угода вплинула і на ціну палива, яка визначалась наступними (четвертою та п’ятою) додатковими угодами.

Детективи переконані, що це збільшило вартість придбаних обсягів палива за договором поставки на 22 млн грн.

Зазначається, що рамках кримінального провадження ініційовано низку судових позовів, за результатами розгляду яких суд підтвердив безпідставність та незаконність укладення третьої додаткової угоди.