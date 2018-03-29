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НАБУ програло апеляцію Вищій раді правосуддя у Верховному Суді

Справа стосувалася втручання в діяльність судді Окружного адмінсуду Києва Аблова
У четвер, 29 березня, Велика палата Верховного Суду відхилила скаргу Національного антикорупційного бюро на рішення Вищої ради правосуддя про втручання в діяльність заступника голови Окружного адміністративного суду Києва Євгена Аблова.
НАБУ програло апеляцію Вищій раді правосуддя у Верховному Суді Фото: kievinfo.in

В провадженні судді Аблова перебувала адміністративна справа за позовом громадської організації до НАБУ. Справа стосувалася визнання протиправними та скасування результатів виборів в Раду громадського контролю при НАБУ. У цій справі НАБУ виступало третьою особою, - повідомляє "Судово-юридична газета".

За словами Аблова, детектив НАБУ відкрив щодо нього кримінальне провадження за ч. 2 ст. 386-2 КК України. Суддя вважає, що детектив незаконно здійснив дії з реєстрації кримінального провадження з метою втручання у здійснення правосуддя.

9 листопада 2017 року Вища рада правосуддя розглянула відповідну скаргу Аблова і ухвалила рішення внести директору НАБУ подання про притягнення до відповідальності осіб, якими вчинено дії, що порушують гарантії незалежності суддів. Однак, НАБУ оскаржило це рішення ВРП у Верховному Суді.

Факт втручання визнала і Вища рада правосуддя. Тепер залишається відкритим питання, чому ВРП не реагує на те, що НАБУ так і не розглянуло подання про притягнення до відповідальності працівників НАБУ і не дало відповідь на результати цього розгляду, як того вимагає закон.

Нагадаємо, згідно із Законом "Про Вищу раду юстиції", НАБУ зобов'язане розглянути подання протягом 10 днів, причому його оскарження не зупиняє процедуру розгляду.

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29 03 2018 21:15
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