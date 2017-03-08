НАБУ просить Полякова вдягти браслет, бо буде нова справа

Народний депутат Максим Поляков має виконати рішення суду та вдягнути електронний браслет.

Про це нагадує Національне антикорупційне бюро.

"Національне антикорупційне бюро України з повагою та розумінням ставиться до почуттів осіб, стосовно яких детективи Бюро здійснюють досудове розслідування", - йдеться у повідомленні НАБУ. "Однак, нескасоване рішення суду має бути виконаним. Умисне невиконання рішення суду, відповідно до ст.382 Кримінального кодексу України, тягне за собою кримінальну відповідальність", - заявляє НАБУ.

Детективи НАБУ заявляють, що багаторазово та у різний спосіб інформували народного депутата про необхідність з’явитися для виконання рішення суду і вдягти електронний браслет.

Як зазначається, слідство встановило щонайменше п’ять епізодів злочинної діяльності, в результаті якої затримані особи, які, діючи в інтересах вказаних народних депутатів (Полякова та Розенблата – ред.), отримали від представника іноземної компанії неправомірну вигоду на загальну суму понад 300 тис. дол. США. Ці кошти було використано для підготовки законопроектів, незаконного впливу на посадових осіб Держгеокадастру, Держлісагентства, Держгеонадр України, органів місцевого самоврядування, суду та прокуратури з метою безперешкодного ухвалення рішень на користь зазначеної іноземної компанії.

Раніше захист нардепа Максима Полякова подав апеляцію на рішення суду, згідно з яким він повинен носити електронний браслет і здати всі паспорти.

У п'ятницю, 21 липня, Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід для Полякова.

Слідство вбачає в діях Полякова ознаки хабарництва на суму 7500 доларів в обмін на просування законопроекту про умови видобутку бурштину в інтересах компанії "Фуджейра" з ОАЕ. Депутату може загрожувати до 12 років в'язниці.

Згодом Поляков вніс призначену судом заставу у 304 тисячі гривень.