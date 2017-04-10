НАБУ просить Порошенка ветувати судову реформу

Національне антикорупційне бюро закликало Президента Петра Порошенка ветувати ухвалений напередодні закон про судову реформу через низку змін у Кримінальний процесуальний кодекс.

На думку НАБУ, ці нововведення можуть паралізувати роботу органів досудового розслідування.

"Найбільше занепокоєння викликає поправка до ст. 219 КПК України, яка передбачає обмеження термінів досудового розслідування тяжких злочинів шістьма місяцями з моменту внесення відомостей до ЄРДР, з можливістю продовження розслідування за рішенням суду ще на півроку. Наголошуємо, розкриття і розслідування складних корупційних схем у такі стислі терміни неможливе", - повідомляє сайт НАБУ.

Інший ризик нових норм КПК, на думку НАБУ, - закриття в судовому порядку проваджень, в яких терміни досудового розслідування перевищують шість місяців, за ініціативою самих фігурантів поточних розслідувань. У запропонованих в Кримінальний процесуальний кодекс змінах немає перехідних положень, які б виводили з-під дії Кодексу поточні справи, де нікому не оголошено про підозру.

Бюро також невдоволене змінами до статтей 132, 234, 242 і 303 КПК України.

"Якщо раніше слідчий міг звертатися з клопотаннями про обрання запобіжного заходу, арешт майна або відсторонення підозрюваного від посади до суду за місцем розташування органу досудового розслідування, змінами в ст. 132 КПК України в законопроекті №6232 передбачено отримання постанов виключно в суді за місцем реєстрації органу досудового розслідування як юридичної особи. Це означає, що детективи з Одеського, Харківського або Львівського теруправлінь НАБУ змушені будуть їхати в Київ для отримання кожного судового рішення, яких в рамках одного кримінального провадження може бути сотні, і чекати, поки суд розгляне клопотання, яке може тривати до одного тижня. Аналогічна ситуація виникне й у слідчих будь-якого районного або міського відділу поліції, адже статус юридичної особи мають лише Головні управління Нацполіції в областях", - зазначає НАБУ.

"Не менш абсурдними" бюро називає зміни до ст. 234 КПК про проведення обшуку.

Автор змін пропонує зобов'язати слідчого перед зверненням до суду за дозволом на проведення обшуку вимагати, щоб власник добровільно надавав розшукувані речі, предмети або техніку. У разі набуття чинності цих змін, з ймовірністю 99,9% можна стверджувати, що після отримання такого запиту від слідчих, документи, речі, носії інформації будуть знищені або переховані.

"Досить дивним" НАБУ вважає підхід до призначення і проведення експертиз, запропонований у змінах до статті 242 КПК.

"Зокрема, ними встановлюється, що експертизу в рамках досудового розслідування може призначити тільки слідчий суддя, причому суддя до того ж буде визначати експерта та експертну установу, а також мати повноваження не враховувати або відмовити експерту у визначенні окремих питань для проведення дослідження. Незрозуміло, як суддя буде ухвалювати рішення про доцільність чи недоцільність проведення певної експертизи протягом 5 днів, відведених на розгляд клопотання детектива, якщо обсяг одної справи НАБУ, наприклад, може становити 200 томів. Крім того, така ситуація створює умови для тотального контролю за перебігом досудового розслідування", - зазначає бюро.

Зміни до ст. 303 КПК НАБУ вважає теж дуже суперечливими.

"Вони надають суддям повноваження скасовувати повідомлення про підозру і статус підозрюваного у кримінальному провадженні. Це при тому, що згідно з главою 22 КПК повідомлення про підозру не може бути віднесено до рішення чи дії слідчого, у зв'язку з чим повідомлення про підозру не може бути оскаржене та скасоване", - йдеться в повідомленні.

НАБУ переконане, що зміни КПК заблокують розслідування тяжких і особливо тяжких злочинів і зроблять неможливим притягнення винних до відповідальності. У зв'язку з цим воно закликає Президента України ветувати закон.

Нагадаємо, що 3 жовтня Верховна Рада проголосувала президентський законопроект про судову реформу. Вже в середу, 4 жовтня, у Верховній Раді зареєстрували проект про скасування судової реформи.