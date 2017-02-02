НАБУ провело 16 обшуків в "Укрнафті": розслідується розкрадання майна

ПАТ "Укрнафта" укладено додаткові угоди, якими відтерміновано оплату за раніше поставлену нафту на декілька років

Детективи Національного антикорупційного бюро 1 лютого провели 16 обшуків в різних містах України в рамках досудового розслідування за фактом заволодіння нафтою ПАТ "Укрнафта" на загальну суму понад 7,7 млрд гривень.

Слідчі дії проводилися під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомляє прес-служба НАБУ.

"Дії зловмисників кваліфікуються за ч. 3 ст. 212 ("Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів"), ч. 5 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"), ч. 4 ст. 368 ("Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою") Кримінального кодексу", - повідомляє НАБУ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з березня по жовтень 2015 року службові особи низки підприємств, діючи за попередньою змовою спільно зі службовими особами ПАТ "Укрнафта" заволоділи майном вказаного ПАТ в особливо великому розмірі.

"За версією слідства, злочинний умисел полягав у наступному: після аукціонів, що відбувалися без забезпечення справедливої конкуренції, ПАТ "Укрнафта" реалізувало низці "підприємств-переможців" нафту та інші речовини відповідно до укладених з ними договорів за заниженою вартістю", - йдеться у повідомленні.

"У подальшому ПАТ "Укрнафта" було укладено додаткові угоди, якими відтерміновано оплату за раніше поставлену нафту на декілька років. Внаслідок таких дій до сьогодні розрахунок з ПАТ "Укрнафта" за поставлену продукцію так і не проведено, чим спричинено збитки державі в особливо великих розмірах - 7,744 млрд гривень", - повідомляє прес-служба.

Слідчі дії у вказаному кримінальному провадженні тривають.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розпочало розслідування за фактом розкрадання нафти на суму 7,7 млрд грн, яку було поставлено нафтовидобувною компанією "Укрнафта" протягом березня-жовтня 2015 року.