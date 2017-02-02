НАБУ провело 16 обшуків в "Укрнафті": розслідується розкрадання майна
Слідчі дії проводилися під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомляє прес-служба НАБУ.
"Дії зловмисників кваліфікуються за ч. 3 ст. 212 ("Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів"), ч. 5 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"), ч. 4 ст. 368 ("Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою") Кримінального кодексу", - повідомляє НАБУ.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з березня по жовтень 2015 року службові особи низки підприємств, діючи за попередньою змовою спільно зі службовими особами ПАТ "Укрнафта" заволоділи майном вказаного ПАТ в особливо великому розмірі.
"За версією слідства, злочинний умисел полягав у наступному: після аукціонів, що відбувалися без забезпечення справедливої конкуренції, ПАТ "Укрнафта" реалізувало низці "підприємств-переможців" нафту та інші речовини відповідно до укладених з ними договорів за заниженою вартістю", - йдеться у повідомленні.
"У подальшому ПАТ "Укрнафта" було укладено додаткові угоди, якими відтерміновано оплату за раніше поставлену нафту на декілька років. Внаслідок таких дій до сьогодні розрахунок з ПАТ "Укрнафта" за поставлену продукцію так і не проведено, чим спричинено збитки державі в особливо великих розмірах - 7,744 млрд гривень", - повідомляє прес-служба.
Слідчі дії у вказаному кримінальному провадженні тривають.
Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розпочало розслідування за фактом розкрадання нафти на суму 7,7 млрд грн, яку було поставлено нафтовидобувною компанією "Укрнафта" протягом березня-жовтня 2015 року.
Відзначимо, що Київський апеляційний адмінсуд визнав протиправним і скасував наказ Мінекономіки, яким відомство нарахувало "Укрнафті" 90,452 млн грн пені за несвоєчасну оплату в держбюджет дивідендів за 2014 рік у розмірі 632,3 млн грн.
Раніше наказом Мінекономіки від 29 січня 2016 "Укрнафті" також була нарахована пеня в розмірі 1,5 млрд грн за несвоєчасну сплату до державного бюджету дивідендів за 2011-2013 роки.
17 червня Окружний адмінсуд відхилив позов "Укрнафти" і залишив цей наказ в силі, а 8 серпня Київський апеляційний адміністративний суд призупинив провадження в даній справі.
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