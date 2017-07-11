НАБУ проводило обшуки в Омеляна

Міністра підозрюють в незаконному збагаченні і декларуванні недостовірних даних

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) 3 листопада проводило слідчі дії в міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

"3 листопада детективи НАБУ проводили слідчі дії в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у травні 2017 року за фактом можливого незаконного збагачення та можливого декларування недостовірних даних одним із членів Кабінету Міністрів України", - повідомляє прес-служба НАБУ.

Про підозру у цьому кримінальному провадженні наразі нікому не повідомлялося. Досудове розслідування триває.

Щодо інформації про нібито підготовку повідомлення про підозру першому заступнику Міністра юстиції зазначаємо, що вона не відповідає дійсності.

"Вкотре наголошуємо, що внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань не може бути підставою для звинувачень особи у вчиненні правопорушення. Відповідно до чинного законодавства України особа вважається невинуватою до моменту набрання чинності обвинувального вироку суду стосовно неї", - йдеться в повідомленні.

"Наполегливо просимо ЗМІ та інші зацікавлені сторони утримуватися від спекуляцій на цю тему", - додали в НАБУ.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро почало розслідування проти міністра інфраструктури Володимира Омеляна за підозрою в незаконному збагаченні і декларуванні недостовірних даних.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян, якого НАБУ підозрює у незаконному збагаченні, заявляє, що в його декларації немає порушень.

"Я готовий дати відповідь на всі запитання детективів НАБУ, а також надати всі документи, які засвідчують, що жодних порушень з мого боку не було", - сказав у коментарі "Українській правді".

Він додав, що відкритий до співпраці з правоохоронними органами, "зокрема, з ГПУ, СБУ, НАБУ".

Водночас НАБУ підкреслює, що внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань не є достатньою підставою для звинувачень особи у вчиненні правопорушення.