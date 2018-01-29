НАБУ проводить обшуки у трьох областях, - ОНОВЛЕНО
29 січня обшуки проводяться в рамках розслідування, пов’язаного з ймовірними фактами зловживань при закупівлі послуг з днопоглиблення у Бердянському та Маріупольському морських портах у 2015 та 2016 роках, - повідомили у НАБУ, інформує "Українська правда".
Про деталі проведення слідчих дій в антикорупційному бюро пообіцяли повідомити згодом.
Оновлення: Національне антикорупційне агентство сьогодні, 29 січня, влаштовує обшуки на державному підприємстві в Одесі, затримано 10 осіб, - повідомив директор НАБУ Артем Ситник у ході прес-конференції Американської торговельної палати в Україні.
"Наразі буквально виїхала група до Одеси, 70 працівників, здійснюємо велику кількість обшуків, 10 осіб затримано. Це щодо одного з державних підприємств, там збитки нараховують декілька сотень мільйонів", - сказав Ситник.
Місцеве видання "Думская" із посиланням на власні джерела в правоохоронних органах повідомляє, що обшуки здійснюють в Адміністрації морських портів України та її філіях.
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