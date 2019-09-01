НАБУ проводить обшуки у міськраді Білої Церкви Обшуки проходять через придбання міською радою будівлі за ймовірно завищеною ціною у 2018 році"

Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки у міській раді Білої Церкви у справі про придбання будівлі за завищеною ціною.

Фото: kievsmi.net

"Детективи НАБУ наразі проводять обшуки у міській раді Білої Церкви", – повідомило бюро у Twitter. "Слідчі дії здійснюються під процесуальним керівництвом прокурорів САП в межах розслідування у кримінальному провадженні за фактом придбання міською радою будівлі за ймовірно завищеною ціною у 2018 році", – уточнили у відомстві. Нагадаємо, Військова прокуратура затримала колишнього тимчасово виконувача обов'язків директора державного підприємства Міністерства оборони "Білоцерківський військторг" за підозрою в розтраті 1,3 млн гривень.

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