НАБУ проводить обшуки в Дніпрі у справі депутата Дейдея

Співробітники НАБУ проводять обшуки в місті Дніпро і Дніпропетровській області за місцем роботи та проживання підприємця, який, за словами депутата Євгена Дейдея, зайняв його сім'ї гроші.

У бюро підкреслили, що слідчі дії проводяться відповідно до постанови суду і є логічним продовженням розслідування детективами НАБУ фактів можливого незаконного збагачення Дейдея, яке було розпочато в листопаді 2016 року, повідомляє прес-служба НАБУ.

"Обшуки проходять в місті Дніпро і Дніпропетровській області за місцем роботи та проживання підприємця, який, за словами депутата, зайняв кошти сім'ї народного обранця", - сказано в повідомленні.

При цьому в НАБУ відзначили, що заяви Дейдея про нібито порушення з боку детективів бюро не відповідають дійсності.

Сам Дейд на своїй сторінці у Facebook написав, що "в будинку і офісі Лінчевського проходять незаконні обшуки".

"З самого ранку детективи НАБУ зайнялися свавіллям в Дніпропетровську. Загрози, вимоги змінити свідчення, відібрані телефони - все в кращих традиціях попередників. Прикриваючись липовою санкцією, бійці в масках увірвалися в будинок свідка у справі, яку Верховна Рада визнала повною фальсифікацією", - написав Дейдей.

Нагадаємо, 21 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканості з 5 народних депутатів - Андрія Лозового, Євгена Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата та Максима Полякова.

Однак, Рада не дозволила притягнути до кримінальної відповідальності народного депутата "Радикальної партії Ляшка" Андрія Лозового та Євгена Дейдея.

Згодом НАБУ та САП оприлюднили докази винуватотості нардепа.

Дейдей підозрюється у набутті у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а також у передачі активів іншій особі.

Сам нардеп звинувачення відкидає, називаючи їх "політичним піаром грузинської групи".

Нардеп припустив, що перший заступник директора Національного антикорупційного бюро України Гізо Углава, "за вказівкою Саакашвілі ініціював цю нісенітницю".