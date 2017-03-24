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НАБУ проводить обшуки в мерії Одеси у справі про продаж заводу "Краян"

Мерія Одеси продала адміністративну будівлю заводу "Краян" за завищеною ціною
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) проводить обшуки в мерії Одеси у справі про продаж заводу "Краян".
НАБУ проводить обшуки в мерії Одеси у справі про продаж заводу "Краян" Фото: kievsmi.net

"24 березня детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проводять низку обшуків в місті Одеса", - повідомляє прес-служба НАБУ.

Слідчі дії здійснюються в рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом заволодіння коштами місцевого бюджету в особливо великих розмірах посадовими особами органу місцевого самоврядування за попередньою змовою з представниками комерційного сектора.

Відзначається, що мова йде про продаж мерії Одеси адміністративної будівлі заводу "Краян" за завищеними цінами.

"Під час досудового розслідування детективи НАБУ встановили, що згадане приміщення в складі цілісного майнового комплексу державного підприємства "Завод "Краян" на початку 2016 року було продано за 11 млн гривень. У серпні 2016 року йому було надано окрему адресу і воно було продано за 4 млн гривень. Тоді як у вересні 2016 року новий власник запропонував цю будівлю Одеській мерії вже за 185 млн гривень. Операція купівлі-продажу відбулася в грудні 2016 року", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування за цими фактами детективи НАБУ почали в листопаді 2016 року. Зараз слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури провели п'ять обшуків у Запорізькій області.

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