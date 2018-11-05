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НАБУ проводить розслідування чергової справ щодо компанії Ахметова

Національне антикорупційне бюро розслідує імпорт неліквідного вугілля з підвищеним вмістом сірки компанією ДТЕК
За словами, експерта з енергетики і колишнього члена НКРЕ Андрія Геруса, ДТЕК купувала екологічно шкідливе вугілля задешево, "проганяла" його через свого швейцарського трейдера DTEK Trading S.A.,підвищуючи ціну на 20 доларів за тонну.
НАБУ проводить розслідування чергової справ щодо компанії Ахметова Фото: з відкритих джерел

"Ще одне кримінальне провадження НАБУ… цього разу "за фактом заволодіння майном службовими особами енергохолдингу ДТЕК", які імпортували із США неліквідне вугілля із високим вмістом сірки 3,33%-3,46%, а у тарифах отримували "Роттердам+". Хоча у "Роттердамі" норма сірки - менше 1%", - заявив Герус у Facebook.

"Із роздутою завищеною вартістю вже імпортували в Україну і представляли його усім, як "дороге американське вугілля", - написав Герус.

Керівники Міненерго та НКРЕКП "з радістю вірили у це "дороге американське вугілля" і показували його на презентаціях, як обґрунтування, коли знову піднімали тарифи на електроенергію, зазначає експерт.

Нагадаємо, НАБУ викрило корупційні схеми в оборонній сфері на понад 1 млрд грн.

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11 05 2018 12:50
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