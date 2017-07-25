НАБУ пригрозило Полякову новою справою

Агенство готове звертатися з поданням на нього в парламент

НАБУ відкриє нове провадження проти нардепа Максима Полякова, якщо той не вдягне електронний браслет стеження і не здасть закордонний паспорт.

"Якщо не буде виконувати рішення суду, ми відкриємо нове кримінальне провадження за невиконання рішення і знову будемо звертатися з поданням на нього в парламент", - заявили в Національному антикорупційному бюро, повідомляють "Українські новини".

Інших деталей джерело не повідомило.

Як відомо, Поляков (фракція "Народний фронт") не дозволив правоохоронним органам надіти на себе електронний браслет стеження.

У п'ятницю, 21 липня, Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід для Полякова.

Слідство вбачає в діях Полякова ознаки хабарництва на суму 7500 доларів в обмін на просування законопроекту про умови видобутку бурштину в інтересах компанії "Фуджейра" з ОАЕ. Депутату може загрожувати до 12 років в'язниці.

Нагадаємо, що Верховна Рада проголосувала за рішення про зняття недоторканості з депутата від "Народного фронту" Максима Полякова.

13 липня генпрокурор Юрій Луценко вручив підозри нардепам Бориславу Розенблату та Максиму Полякову.