Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

НАБУ розслідує 13 справ щодо порушень при електронному декларуванні

У разі доведення провини порушникам загрожує позбавлення волі на строк до двох років
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) за результатами перевірки електронних декларацій зареєструвало вже 13 кримінальних проваджень.
НАБУ розслідує 13 справ щодо порушень при електронному декларуванні Фото: zak.sfs.gov.ua

"На сьогодні зареєстровано 13 проваджень. Перші три провадження були зареєстровані ще 17 листопада", - сказала прес-секретар НАБУ Світлана Оліфіра, інформує "112 Україна".

За словами Оліфіри, наразі НАБУ не може повідомити прізвища людей, стосовно яких відкриті кримінальні провадження за фактами декларування недостовірної інформації, оскільки ще триває досудове розслідування і їм не оголошено про підозру.

При цьому Оліфіра додала, що у разі доведення провини порушникам загрожує позбавлення волі на строк до 2 років, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро України розпочало досудове розслідування ще трьох кримінальних проваджень за фактами декларування недостовірної інформації (ст.366-1 Кримінального кодексу України) народним депутатом та головами районних державних адміністрацій.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 01 2017 17:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відставки 2016: Реформували та не виреформували

Відставки 2016: Реформували та не виреформували

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.