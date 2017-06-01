НАБУ розслідує 13 справ щодо порушень при електронному декларуванні

У разі доведення провини порушникам загрожує позбавлення волі на строк до двох років

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) за результатами перевірки електронних декларацій зареєструвало вже 13 кримінальних проваджень.

"На сьогодні зареєстровано 13 проваджень. Перші три провадження були зареєстровані ще 17 листопада", - сказала прес-секретар НАБУ Світлана Оліфіра, інформує "112 Україна".

За словами Оліфіри, наразі НАБУ не може повідомити прізвища людей, стосовно яких відкриті кримінальні провадження за фактами декларування недостовірної інформації, оскільки ще триває досудове розслідування і їм не оголошено про підозру.

При цьому Оліфіра додала, що у разі доведення провини порушникам загрожує позбавлення волі на строк до 2 років, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро України розпочало досудове розслідування ще трьох кримінальних проваджень за фактами декларування недостовірної інформації (ст.366-1 Кримінального кодексу України) народним депутатом та головами районних державних адміністрацій.