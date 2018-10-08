НАБУ розслідує 683 справи, де завдано збитків на 197 мільярдів

У справах НАБУ зараз фігурує 163 підозрюваних і 227 обвинувачених людей

Детективи Національного антикорупційного бюро станом на серпень 2018 року розслідують 683 кримінальні провадження.

Загальні збитки від корупційних злочинів, як зазначають у звіті, складають близько 196,6 мільярда гривень, йдеться у звіті діяльності НАБУ за перше півріччя, повідомляє "Громадське".

Детективам НАБУ вдалося відшкодувати державі близько 360 мільйонів гривень від припинення корупційних злочинів, вказано у документі. 19 людей вже є обвинувальні вироки суду, але здебільшого ці люди пішли на угоду зі слідством.