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НАБУ розслідує 683 справи, де завдано збитків на 197 мільярдів

У справах НАБУ зараз фігурує 163 підозрюваних і 227 обвинувачених людей
Детективи Національного антикорупційного бюро станом на серпень 2018 року розслідують 683 кримінальні провадження.
НАБУ розслідує 683 справи, де завдано збитків на 197 мільярдів Фото: nabu.gov.ua

Загальні збитки від корупційних злочинів, як зазначають у звіті, складають близько 196,6 мільярда гривень, йдеться у звіті діяльності НАБУ за перше півріччя, повідомляє "Громадське".

Детективам НАБУ вдалося відшкодувати державі близько 360 мільйонів гривень від припинення корупційних злочинів, вказано у документі. 19 людей вже є обвинувальні вироки суду, але здебільшого ці люди пішли на угоду зі слідством.

Нагадаємо, понад 90% збитків, завданих державі корупцією, стосуються злочинів у галузі охорони здоров'я. Чиновники або витрачають державні кошти, або вимагають хабарі.
 

 

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10 08 2018 12:10
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