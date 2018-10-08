CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДетективи Національного антикорупційного бюро станом на серпень 2018 року розслідують 683 кримінальні провадження.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НАБУ розслідує 683 справи, де завдано збитків на 197 мільярдів
У справах НАБУ зараз фігурує 163 підозрюваних і 227 обвинувачених людей
Фото: nabu.gov.ua
Загальні збитки від корупційних злочинів, як зазначають у звіті, складають близько 196,6 мільярда гривень, йдеться у звіті діяльності НАБУ за перше півріччя, повідомляє "Громадське".
Детективам НАБУ вдалося відшкодувати державі близько 360 мільйонів гривень від припинення корупційних злочинів, вказано у документі. 19 людей вже є обвинувальні вироки суду, але здебільшого ці люди пішли на угоду зі слідством.
Нагадаємо, понад 90% збитків, завданих державі корупцією, стосуються злочинів у галузі охорони здоров'я. Чиновники або витрачають державні кошти, або вимагають хабарі.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
10 08 2018 12:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО У Запоріжжі жителі та члени Нацкорпусу знесли паркан навколо знищеного забудовником парку, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Києві невідомі в балаклавах поранили каменем пасажира міської електрички, - ВІДЕО
- ФОТО Сотні мігрантів штурмували кордон в іспанській Сеуті: 150 постраждалих, - ФОТО
- Де починається і закінчується рівність?В рамках міжнародного кінофестивалю "Wiz-Art 2018" охочі могли провести вечір середи у затишному приміщенні Центру міської історії
- Кримський татарин Аслан: Я ще відкрию чебуречну на Ай-Петрі із прапором Правого сектору"Хайтарма" - означає "повернення". Важкий шлях додому. Саме так назвав свій заклад на Нивках Аслан Місіратов. Хайтарма – це справжній куточок кримсько-татарської кухні