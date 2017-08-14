НАБУ розслідує понад 100 проваджень, пов'язаних з корупцією на держпідприємствах

Національне антикорупційне бюро України розслідує понад 100 кримінальних проваджень, пов'язаних з корупцією в державних підприємствах.

В основному, вони пов'язані з розкраданням майна і коштів державних підприємств, закупівлею товарів і послуг за завищеними цінами, постачанням продукції через посередників за цінами, що значно нижчі ринкових. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАБУ.

Згідно з інформацією, відкриті кримінальні провадження відносно близько 50 підприємств, більшість з яких входить у топ-100 державних компаній за версією Міністерства економічного розвитку і торгівлі. За попередніми оцінками, вони завдали збитки державі на суму понад 20 млрд грн.

Ззаначено, що найчастіше детективи виявляють випадки корупції на підприємствах паливно-енергетичного, військово-промислового, аграрно-промислового комплексів і транспортної галузі, а корупційні схеми завжди відбуваються за участю керівництва.

За словами директора НАБУ Артема Ситника, ічерез діяльність відомства державі відшкодовано понад 136 млн грн збитків, заподіяних корупційними злочинами. Це - кошти, повернені безпосередньо на рахунки державних підприємств, а також конфісковані за рішенням суду. Правоохоронцям вдалося запобігти розкрадання ще майже 880 млн грн.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро провело більше 50 обшуків у справі про розтрату коштів і зловживання службовим становищем посадовими особами Нацбанку і менеджментом націоналізованого "ПриватБанку".