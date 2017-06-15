НАБУ розслідує причетність Суркісів до розкрадання коштів "Запоріжжяобленерго"

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розслідує причетність Григорія і Ігоря Суркісів до виводу значних коштів з державних обленерго.

"11 листопада брати Суркіси отримали повістку прийти на допит в НАБУ як свідки у справі компанії "Енергомережа". Бюро має інформацію про те, що Григорій і Ігор Суркіси давали вказівки голові правління компанії "Енергомережа" Дмитру Крючкову, який знаходиться в розшуку з літа минулого року. Також, за даними НАБУ, Григорій Суркіс позичив цієї компанії 4,3 млн гривень. За словами джерела, Суркіси вкрай цікаві бюро в рамках розслідування. Детективи вважають, що Суркіси давали вказівки Крючкову, якого НАБУ також підозрюють в розкраданні коштів "Запоріжжяобленерго" (частково належить Суркісам. - Ред.) і ряду промислових підприємств Запорізької області під час підписання договорів про відступлення права вимоги боргу, що дозволяють "Енергомережі" стягувати в свою користь з підприємств заборгованість за поставлену електроенергію", - написав на своїй сторінці у Facebook президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко, посилаючись на декілька джерел в НАБУ, інформує "Gazeta.ua".

За словами Олександра Охріменка, а також ряду пов'язаних з ними політиків і бізнесменів, пише ЗМІ, українські правоохоронні органи вже давно почали розслідування діяльності братів Суркісів.

"Розслідування у справі про привласнення майна "Запоріжжяобленерго" в особливо великих розмірах детективи НАБУ почали ще на початку 2016 року. За даними ЗМІ, міноритарними акціонерами "Запоріжжяобленерго" є групи, близькі до Григорія та Ігоря Суркісів, Костянтину Григоришину і Ігорю Коломойському. Головою правління АТ "Енергомережа" є Дмитро Крючков, якого учасники ринку неофіційно пов'язують з віце-президентом УЄФА Григорієм Суркісом, представники якого входили до керівних органів компанії "Енергомережа ". За даними нардепа від БПП Сергія Лещенка, призначення в енергокомпаніях, якими керують Суркіси і Крючкови, лобіює нардеп від ББП Ігор Кононенко, давній бізнес-партнер Петра Порошенко", - додав Олександр Охрименко.

Як відомо, в "Запоріжжяобленерго" ще з 2015 року триває корпоративний конфлікт, основні учасники якого - міноритарії Костянтин Григоришин і брати Григорій та Ігор Суркіси. Крім того, брати Суркіси подали в суд на Мінфін і НБУ через позов, пов'язаного з "ПриватБанком".

Нагадаємо, що Григорій Суркіс продає свій пакет акцій в двох обленерго. Мова, зокрема, йде про "Тернопільобленерго", "Прикарпаттяобленерго" і "Львівобленерго". Поки Суркіс не готовий продавати акції "Запоріжжяобленерго".