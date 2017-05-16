НАБУ розслідує розкрадання 27 млн грн при розробці системи е-декларування
30 березня в бюро надійшла заява депутата Верховної Ради Віталія Купрія щодо можливого зловживання службовим становищем посадовими особами Національного агентства з протидії корупції (НАЗК) та підприємства "Українські спеціальні системи".
3 травня нардеп отримав відповідь про те, що викладені в його заяві факти не підтвердилися, тому НАБУ не знайшло підстав для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, йдеться в листі НАБУ, інформує "LB.ua".
"У відповідь на цей лист Купрій публічно звинуватив посадових осіб НАБУ в умисному невиконанні постанови Солом'янського райсуду Києва, який зобов'язав внести в ЄДР відомості про скоєння злочинів, викладених у його заяві. Свою позицію депутат аргументував тим, що відповідну постанову Солом'янський суд виніс 19 квітня, тоді як відповідь на його ім'я з НАБУ датована 3 травня", - зазначає бюро.
НАБУ заперечує звинувачення в умисному невиконанні постанови Солом'янського суду і підкреслює, що офіційно отримало це рішення суду вже після відправки відповіді.
15 травня НАБУ отримало рішення суду і в той же день було відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 КК (розкрадання в особливо великих розмірах).
Нагадаємо, що працівники Департаменту захисту економіки Нацполіції за погодженням з Генпрокуратурою склали на члена НАЗК адмінпротоколи за порушення норм антикорупційного законодавства.
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