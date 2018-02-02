НАБУ розслідує ще одну справу щодо Мінекології часів Злочевського

У НАБУ наголосили, що цю справу було передано Бюро наприкінці 2015 року

Національне антикорупційне бюро України розслідує можливі зловживання у Міністерстві екології за часів керівництва соратника екс-президента Віктора Януковича Миколи Злочевського.

"Наразі детективи НАБУ розслідують факти зловживань, які, за версією слідства, мали місце при закупівлі Мінекології у 2011 році коштом державного бюджету послуг із дистанційного зондування землі", - заявили в НАБУ у відповідь на запит програми Схеми.

У НАБУ наголосили, що цю справу було передано Бюро наприкінці 2015 року. Станом на сьогоднішній день нікому не повідомляли про підозру.

Справу розслідують за статтями привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (в особливо великому розмірі, вчинені організованою групою), легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (в особливо великому розмірі, вчинені організованою групою), зловживання владою або службовим становищем, службове підроблення (що спричинило тяжкі наслідки).

Нагадаємо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження у справі про незаконну видачу ліцензій у 2010-2012 роках фірмам, пов’язаним з тодішнім міністром екології Миколою Злочевським.

1 лютого стало відомо, що власник газодобувної групи Burisma Holdings Микола Злочевський повернувся в Україну.

Нагадаємо, що 25 грудня народного депутата від БПП Ігоря Кононенка помітили в ресторані у Відні в компанії колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського. Натомість сам Кононенко запевняв, що не мав зустрічі зі Злочевським.

Після цієї зустрічі, восени минулого року з сайту МВС була знята інформаційно-статистична картка про розшук Злочевського в зв'язку з відповідним запитом від ГПУ.

Інформація про припинення розшуку була внесена на підставі надісланої з Генпрокуратури постанови про скасування державного розшуку Злочевського.

Місяць тому, в січні ц.р., Burisma заявила про завершення всіх процесуальних і судових справ в Україні проти Злочевського і операційних компаній, що входять до складу Burisma Group.

"Це рішення є результатом спільної багатомісячної роботи двох команд - Генеральної прокуратури України та Burisma Group", - йдеться в прес-релізі.

Основна частина родовищ, якими в даний час оперують компанії з Burisma Holdings, була видана за два періоди.

Перший припав на 2003-2004 рр., коли Злочевський очолював Державний комітет природних ресурсів, який мав у той час право розпорядження спеціальних дозволів (ліцензій) на право користування надрами.

Другий - на 2010-2012 рр., коли Злочевський керував Міністерством охорони навколишнього природного середовища, якому підзвітна Державна служба геології та надр - єдиний на сьогодні розпорядник спецдозволів на користування надрами в країні.

Також повідомлялося, що фірма міністра екології в уряді часів Віктора Януковича Миколи Злочевського продавала газ компаніям президента Петра Порошенка та його оточення.