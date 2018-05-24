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НАБУ розслідує суддівське хабарництво у Дніпрі

Місцевого суддю підозрюють у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди
Детективи Національного антикорупційного бюро спільно зі Службою безпеки України та Спеціальною антикорупційною прокуратурою проводять обшуки в місті Дніпро за фактом вимагання і отримання хабара суддею місцевого суду.
НАБУ розслідує суддівське хабарництво у Дніпрі Фото: nabu.gov.ua

"24 травня Детективи НАБУ спільно з СБУ та САП проводять у Дніпрі слідчі дії в рамках розслідування провадження за фактом вимагання та отримання суддею місцевого суду неправомірної вигоди", – повідомляють у прес-службі Бюро.

Деталі обіцяють повідомити згодом.

Нагадаємо, вчора детективи Національного антикорупційного бюро проводили обшуки в морському торговельному порту "Южний" через підозру службових осіб у привласненні 100 мільйонів гривень.

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24 05 2018 22:59
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