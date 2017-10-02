НАБУ склало другу підозру у справі про"чорну бухгалтерію" регіоналів
"Якраз другу зараз підозру детективи збираються передавати в САП [спеціалізовану антикорупційну прокуратуру], наскільки мені доповіли. Звичайно, прізвище я поки що не назву, але підозра готується, вона передається", - сказав директор НАБУ Артем Ситник на прес-конференції, інформує LB.ua.
Нагадаємо, НАБУ висунуло підозру голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському. Йому інкримінують хабарництво на суму в понад 160 тисяч доларів.
Однак, Охендовський каже, що ніколи не брав хабарів за час роботи у ЦВК.
Раніше спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила обрання судом запобіжного заходу голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському у вигляді особистого зобов'язання до 13 лютого 2017 року: голова ЦВК може покидати територію України лише з дозволу слідчого.
Згодом iPress.ua повідомляв, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просить суд заарештувати все майно голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського.
Апеляційний суд Києва залишив у силі рішення нижчестоящого суду, який відмовився відсторонити голову ЦВК Михайла Охендовського від посади.
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