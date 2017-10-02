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НАБУ склало другу підозру у справі про"чорну бухгалтерію" регіоналів

Прізвище фігуранта справи поки що не називають
Національне антикорупційне бюро підготувало повідомлення про підозру ще одному фігуранту так званої справи про "чорну бухгалтерію" Партії регіонів.
НАБУ склало другу підозру у справі про"чорну бухгалтерію" регіоналів Фото: kievsmi.net

"Якраз другу зараз підозру детективи збираються передавати в САП [спеціалізовану антикорупційну прокуратуру], наскільки мені доповіли. Звичайно, прізвище я поки що не назву, але підозра готується, вона передається", - сказав директор НАБУ Артем Ситник на прес-конференції, інформує LB.ua.

Нагадаємо, НАБУ висунуло підозру голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському. Йому інкримінують хабарництво на суму в понад 160 тисяч доларів.

Однак, Охендовський каже, що ніколи не брав хабарів за час роботи у ЦВК.

Раніше спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила обрання судом запобіжного заходу голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському у вигляді особистого зобов'язання до 13 лютого 2017 року: голова ЦВК може покидати територію України лише з дозволу слідчого.

Згодом iPress.ua повідомляв, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просить суд заарештувати все майно голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського.

Апеляційний суд Києва залишив у силі рішення нижчестоящого суду, який відмовився відсторонити голову ЦВК Михайла Охендовського від посади.

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10 02 2017 13:53
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