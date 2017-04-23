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НАБУ спростувало п’ять міфів про затримання Мартиненка

Останніми днями, у зв'язку із затриманням Миколи Мартиненка, у ЗМІ та соціальних мережах з'явилося чимало недостовірної інформації
Національне антикорупційне бюро України підготувало спростування п'яти найбільш поширених міфів, пов'язаних із затриманням колишнього народного депутата Миколи Мартиненка.
НАБУ спростувало п’ять міфів про затримання Мартиненка Микола Мартиненко. Фото: УНІАН

Про це повідомляє прес-центр НАБУ.

"За останні два дні, у зв'язку із затриманням колишнього народного депутата Миколи Мартиненка, у ЗМІ та соціальних мережах з'явилося чимало недостовірної інформації. Відтак, НАБУ підготувало спростування найбільш поширених "міфів", – йдеться в повідомленні.

За інформацією прес-центру, спростовується міф про начебто незаконне затримання Мартиненка й уточнюється, що його затримали відповідно до ст. 208 Кримінального кодексу України з метою усунути можливість подальшого уникнення ним відповідальності та вчинення спроби втечі.

Як зазначили у НАБУ, напередодні екс-депутат знав про можливість обшуків за адресами його проживання та в автомобілях, якими він користується, і полишив місце постійного проживання. Членам своєї родини він надав вказівку вчинити так само, і його оточення перейшло на конспіративний спосіб спілкування. Сам він вимкнув свій мобільний телефон та використовував для контактування з оточенням інші засоби зв’язку.


Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

У прес-центрі стверджують, що Мартиненко вчиняв дії, щоб сховатися від слідчих. В день його затримання колишній депутат, вже достеменно знаючи, що детективи НАБУ встановили місце його перебування, більше шести годин переховувався у приймальні народного депутата Дениса Дзензерського.


Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Міф про те, що НАБУ нібито переслідує політика з послідовною українською позицією, ігноруючи при цьому "кошти і активи, виведені Януковичем", теж не відповідає дійсності, зазначили у прес-центрі.

"За версією слідства, в епізоді з розкрадання коштів "СхідГЗК", в рамках якого Мартиненку було повідомлено про підозру, активна фаза підготовки до незаконного тендеру із закупівлі уранового концентрату за завищеними цінами припадає на листопад 2013 року. Контракт із переможцем тендеру – австрійською компанією "STEUERMANN", підконтрольною Мартиненку, ДП "СхідГЗК" уклало у січні 2014 року – у період Революції Гідності. Таким чином, злочин був спланований та реалізований ще "за часів Януковича", – йдеться в повідомленні.


Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Як зазначають в прес-центрі, ще один міф про справу Мартиненка, що нібито він брав участь у формуванні української енергетики, захищаючи її від посягань російських олігархів, не відповідає дійсності. ДП "СхідГЗК" є найбільшим урановидобувним підприємством Європи, яке мало до 2020 року нарощувати свої виробничі потужності і надати нашій країні можливість незалежності від поставок ядерного палива з Росії. Проте нарощування видобутку власного урану так і не відбулося.


Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Інформація про те, що справа Мартиненка сфальсифікована заради його політичного переслідування, також не відповідає дійсності. У справі про завдання збитків державному підприємству "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (ДП "СхідГЗК") немає політичної складової. Детективи НАБУ протягом року вели розслідування корупційних схем, реалізованих на ДП "СхідГЗК". Від початку розслідування (в грудні 2015 року) детективи НАБУ скерували до 8 країн 16 запитів про міжнародну правову допомогу. Провадження щодо завдання збитків "СхідГЗК" є абсолютним рекордсменом за обсягом комунікації з компетентними органами інших країн серед усіх проваджень, розслідуваних НАБУ.


Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Нагадаємо, колишній депутат Верховної Ради Україи Микола Мартиненко заявив, що група осіб, яка контролює НАБУ, використовує його як політичний інструмент для боротьби з конкурентами та провокування дострокових парламентських і президентських виборів.

22 квітня Солом'янський районний суд Києва обрав для Мартиненка запобіжний захід у вигляді особистої поруки понад 20 представників партії "Народний фронт".

Раніше, екс-депутата затримали 20 квітня

За словами самого Мартиненка, звинувачення проти нього сфальсифіковані за вказівкою директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Екс-нардеп заявив, що ця справа є політичною і не підкріплена ніякими доказами.

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23 04 2017 19:45
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