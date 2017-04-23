НАБУ спростувало п’ять міфів про затримання Мартиненка

Національне антикорупційне бюро України підготувало спростування п'яти найбільш поширених міфів, пов'язаних із затриманням колишнього народного депутата Миколи Мартиненка.

Про це повідомляє прес-центр НАБУ.

"За останні два дні, у зв'язку із затриманням колишнього народного депутата Миколи Мартиненка, у ЗМІ та соціальних мережах з'явилося чимало недостовірної інформації. Відтак, НАБУ підготувало спростування найбільш поширених "міфів", – йдеться в повідомленні.

За інформацією прес-центру, спростовується міф про начебто незаконне затримання Мартиненка й уточнюється, що його затримали відповідно до ст. 208 Кримінального кодексу України з метою усунути можливість подальшого уникнення ним відповідальності та вчинення спроби втечі.

Як зазначили у НАБУ, напередодні екс-депутат знав про можливість обшуків за адресами його проживання та в автомобілях, якими він користується, і полишив місце постійного проживання. Членам своєї родини він надав вказівку вчинити так само, і його оточення перейшло на конспіративний спосіб спілкування. Сам він вимкнув свій мобільний телефон та використовував для контактування з оточенням інші засоби зв’язку.



Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

У прес-центрі стверджують, що Мартиненко вчиняв дії, щоб сховатися від слідчих. В день його затримання колишній депутат, вже достеменно знаючи, що детективи НАБУ встановили місце його перебування, більше шести годин переховувався у приймальні народного депутата Дениса Дзензерського.



Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Міф про те, що НАБУ нібито переслідує політика з послідовною українською позицією, ігноруючи при цьому "кошти і активи, виведені Януковичем", теж не відповідає дійсності, зазначили у прес-центрі.

"За версією слідства, в епізоді з розкрадання коштів "СхідГЗК", в рамках якого Мартиненку було повідомлено про підозру, активна фаза підготовки до незаконного тендеру із закупівлі уранового концентрату за завищеними цінами припадає на листопад 2013 року. Контракт із переможцем тендеру – австрійською компанією "STEUERMANN", підконтрольною Мартиненку, ДП "СхідГЗК" уклало у січні 2014 року – у період Революції Гідності. Таким чином, злочин був спланований та реалізований ще "за часів Януковича", – йдеться в повідомленні.



Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Як зазначають в прес-центрі, ще один міф про справу Мартиненка, що нібито він брав участь у формуванні української енергетики, захищаючи її від посягань російських олігархів, не відповідає дійсності. ДП "СхідГЗК" є найбільшим урановидобувним підприємством Європи, яке мало до 2020 року нарощувати свої виробничі потужності і надати нашій країні можливість незалежності від поставок ядерного палива з Росії. Проте нарощування видобутку власного урану так і не відбулося.



Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Інформація про те, що справа Мартиненка сфальсифікована заради його політичного переслідування, також не відповідає дійсності. У справі про завдання збитків державному підприємству "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (ДП "СхідГЗК") немає політичної складової. Детективи НАБУ протягом року вели розслідування корупційних схем, реалізованих на ДП "СхідГЗК". Від початку розслідування (в грудні 2015 року) детективи НАБУ скерували до 8 країн 16 запитів про міжнародну правову допомогу. Провадження щодо завдання збитків "СхідГЗК" є абсолютним рекордсменом за обсягом комунікації з компетентними органами інших країн серед усіх проваджень, розслідуваних НАБУ.



Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Нагадаємо, колишній депутат Верховної Ради Україи Микола Мартиненко заявив, що група осіб, яка контролює НАБУ, використовує його як політичний інструмент для боротьби з конкурентами та провокування дострокових парламентських і президентських виборів.

22 квітня Солом'янський районний суд Києва обрав для Мартиненка запобіжний захід у вигляді особистої поруки понад 20 представників партії "Народний фронт".

Раніше, екс-депутата затримали 20 квітня.

За словами самого Мартиненка, звинувачення проти нього сфальсифіковані за вказівкою директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Екс-нардеп заявив, що ця справа є політичною і не підкріплена ніякими доказами.