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НАБУ та САП проводять обшуки в посадовців Нацполіції у справі "рюкзаків Авакова"

Обшуки здійснюються в Києві та Київській області
НАБУ та САП проводять обшуки в домівках низки службових осіб Національної поліції у справі "рюкзаків Авакова".
НАБУ та САП проводять обшуки в посадовців Нацполіції у справі "рюкзаків Авакова" Фото: kievsmi.net

"Детективи НАБУ та прокурори САП здійснюють слідчі дії (обшуки) за місцем реєстрації та проживання низки службових осіб Національної поліції в рамках розслідування так званої "справи рюкзаків", - повідомляє у Facebook прес-служба НАБУ.

"Йдеться про осіб, які за посадою контролюють процеси матеріально-технічного забезпечення та логістики структурних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України. Обшуки здійснюються в Києві та Київській області", - йдеться в повідомленні.

"Ці, а також інші розшукові слідчі дії, проводяться з метою з’ясування обставин, викритих раніше детективами НАБУ в ході розслідування, і пов’язаними із підробкою складських документів щодо поставлених рюкзаків. Зокрема, низка з них була перероблена "зворотньою датою", акти прийому здійснювались без фактичної поставки товару, який доставляли згодом тощо. Викриті факти долучені до матеріалів слідства", - наголосили в НАБУ.

Нагадаємо, вчора, 31 жовтня НАБУ повідомило про підозру двом з трьох фігурантів справи про розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ. Сьогодні, 1 листопада підозру вручили третьому фігуранту справи Володимиру Литвину.

Раніше, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра за підозрою в розкраданні коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.

Зазначимо, Міністерство внутрішніх справ, очолюване Арсеном Аваковим, вважає дії Національного бюро "політичними, а не юридично обґрунтованими".

 

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