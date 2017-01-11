НАБУ та САП проводять обшуки в посадовців Нацполіції у справі "рюкзаків Авакова"

НАБУ та САП проводять обшуки в домівках низки службових осіб Національної поліції у справі "рюкзаків Авакова".

"Детективи НАБУ та прокурори САП здійснюють слідчі дії (обшуки) за місцем реєстрації та проживання низки службових осіб Національної поліції в рамках розслідування так званої "справи рюкзаків", - повідомляє у Facebook прес-служба НАБУ.

"Йдеться про осіб, які за посадою контролюють процеси матеріально-технічного забезпечення та логістики структурних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України. Обшуки здійснюються в Києві та Київській області", - йдеться в повідомленні.