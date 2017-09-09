НАБУ веде розслідування щодо порушень у 72 е-деклараціях

Вже двом людям повідомили про підозру

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) наразі проводить розслідування щодо 72 проваджень за результатами аналізу електронних декларацій.

"Станом на кінець серпня ми розслідуємо 72 провадження за результатами аналізу електронних декларацій", - заявив очільник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня".

За словами Ситника, йдеться про незаконне збагачення, а також про внесення завідомо недостовірних даних до декларації. Вже двом людям повідомили про підозру.

Нагадаємо, співробітники Національного агентства з запобіганню корупції (НАЗК) виявили порушення в електронних деклараціях за 2015 рік ряду міністрів.

Раніше детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому голові одного з міських судів Луганської області, який не вніс майно в електронну декларацію.