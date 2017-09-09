НОВИНИНаціональне антикорупційне бюро (НАБУ) наразі проводить розслідування щодо 72 проваджень за результатами аналізу електронних декларацій.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НАБУ веде розслідування щодо порушень у 72 е-деклараціях
Вже двом людям повідомили про підозру
Фото: nabu.gov.ua
"Станом на кінець серпня ми розслідуємо 72 провадження за результатами аналізу електронних декларацій", - заявив очільник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня".
За словами Ситника, йдеться про незаконне збагачення, а також про внесення завідомо недостовірних даних до декларації. Вже двом людям повідомили про підозру.
Нагадаємо, співробітники Національного агентства з запобіганню корупції (НАЗК) виявили порушення в електронних деклараціях за 2015 рік ряду міністрів.
Раніше детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому голові одного з міських судів Луганської області, який не вніс майно в електронну декларацію.
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