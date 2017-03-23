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НАБУ веде справу щодо декларації заступника Омеляна

Антикорупційне бюро перевіряє заступника Омеляна за незадекларовані гроші співмешканки
Національне антикорупційне бюро України веде справу щодо декларації заступника міністра інфраструктури Дмитра Роменського.
НАБУ веде справу щодо декларації заступника Омеляна Дмитро Роменський. Фото: mtu.gov.ua

Про це стало відомо з ухвали Солом’янського районного суду м. Києва, куди детектив звернувся в рамках кримінального провадження № 52017000000000132 від 10.02.2017 року.

Роменський в декларації зазначив, що проживає сам. Натомість, начальник юридичного управління Держгеонадр Крістіна Браіловська вказала його своїм співмешканцем у своїй декларації. Вона задекларувала майно на суму 140 тис грн та $20 тис.

У НАБУ вважають, що кошти Браіловської мав відобразити в свої декларації і Роменський.

У суді детектив клопотав про доступ до банківських рахунків співмешканців в низці банків і суд це лопотання задовольнив.

Дмитро Роменський на початку 2015 року був керівником юридичного департаменту Мінінфраструктури, через рік став заступником міністра – керівником апарату міністра Володимира Омеляна. В кінці минулого року Роменський брав участь в конкурсі на посаду держсекретаря Мінінфраструктури, але програв відбір Андрію Галущаку. Після цього Кабмін звільнив Роменського з посади, але перед тим він пішов у відпустку.

Роменський багато років працював у Міністерстві екології та природних ресурсів, за часів керівництва міністерством Миколи Злочевський очолював юрдепартамент. В системі Мінпроприроди і працює Браіловська.

Нагадаємо, що міністр інфраструктури України Володимир Омелян задекларував торгову марку і $160 тис готівки.

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