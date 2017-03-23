НАБУ веде справу щодо декларації заступника Омеляна
Про це стало відомо з ухвали Солом’янського районного суду м. Києва, куди детектив звернувся в рамках кримінального провадження № 52017000000000132 від 10.02.2017 року.
Роменський в декларації зазначив, що проживає сам. Натомість, начальник юридичного управління Держгеонадр Крістіна Браіловська вказала його своїм співмешканцем у своїй декларації. Вона задекларувала майно на суму 140 тис грн та $20 тис.
У НАБУ вважають, що кошти Браіловської мав відобразити в свої декларації і Роменський.
У суді детектив клопотав про доступ до банківських рахунків співмешканців в низці банків і суд це лопотання задовольнив.
Дмитро Роменський на початку 2015 року був керівником юридичного департаменту Мінінфраструктури, через рік став заступником міністра – керівником апарату міністра Володимира Омеляна. В кінці минулого року Роменський брав участь в конкурсі на посаду держсекретаря Мінінфраструктури, але програв відбір Андрію Галущаку. Після цього Кабмін звільнив Роменського з посади, але перед тим він пішов у відпустку.
Роменський багато років працював у Міністерстві екології та природних ресурсів, за часів керівництва міністерством Миколи Злочевський очолював юрдепартамент. В системі Мінпроприроди і працює Браіловська.
Нагадаємо, що міністр інфраструктури України Володимир Омелян задекларував торгову марку і $160 тис готівки.
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