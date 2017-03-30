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НАБУ відкрило кримінальне провадження проти судді у справі Насірова

НАБУ завело справу проти судді Насірова
Національне антикорупційне бюро України після звернень народних депутатів відкрило кримінальне провадження проти голови Солом'янського райсуду Києва Людмили Шереметьєвої
НАБУ відкрило кримінальне провадження проти судді у справі Насірова Фото: 112.ua

Згідно з повідомленням, суддю звинувачують у тому, що вона самоусунулася від виконання своїх обов'язків у справі голови Державної фіскальної служби Романа Насірова і розпустила суд, передає Українська правда.

У НАБУ уточнили, що у Єдиний реєстр досудових рішень внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України, та розпочато кримінальне провадження.

Нагадаємо, у скарзі нардепів до НАБУ говорилося, що голова суду Шереметьєва не виконала свої посадові обов'язки – не призначила чергового суддю для розгляду клопотання захисту Насірова про відвід судді Олександра Бобровника, який вів засідання про обрання запобіжного заходу усуненому голові ДФС Насірову.

Нагадаємо, після вручення Насірову повідомлення про підозру лікарі діагностували у нього інфаркт міокарда. Зараз Насіров вийшов під заставу на 60 днів за 100 млн грн.

Крім того, адвокат Насірова заявляв, що його підзахисний переніс операцію. За його словами, хвороба у Романа Насірова була і раніше, і вона не пов'язана з кримінальним переслідуванням.

Пізніше чиновник спростував слова медиків Феофанії про те, що у нього був інфаркт. За його словами, це у нього був не інфаркт, а гіпертонічний криз та передінфарктний стан.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка зі сплати ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка у заволодінні коштами ПАТ "Укргазвидобування" на суму 740,07 млн грн.

Лікарі діагностувалі інфаркт міокарда у голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, який перебував у відомчій лікарні "Феофанія".

Кабінет міністрів України прийняв рішення на час розслідування відсторонити Насірова від обов'язків.

Сам Насіров запевняє, що не імітує хворобу і не збирається втікати.

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