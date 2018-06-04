НАБУ відкрило матеріали провадження "справи рюкзаків"

Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили підозрюваних у розтраті коштів при закупівлі рюкзаків для потреб Міністерства внутрішніх справ про завершення досудового розслідування.

4 квітня відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення, - повідомили у прес-службі НАБУ.

Зазначається, що у вчиненні злочину, наслідком якого, за даними слідства, державному бюджету завдано збитків на суму 14,5 млн грн, підозрюють:

— колишнього заступника міністра внутрішніх справ України — керівника апарату — у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 ККУ («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»);

— представника фірми-переможця, який, як вважають детективи бюро, організував пошиття рюкзаків низької якості для постачання їх МВС України, — у вчиненні злочинів, кваліфікованих за ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 та ч.4 ст.358 ККУ;

— приватну особу, яка, на думку слідства, підбурила заступника міністра внутрішніх справ України — керівника апарату організувати проведення переговорної процедури у злочинний спосіб — у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.27, ч.5 ст.191 ККУ.

Олександра Авакова підозрюють у привласненні коштів в особливо великих розмірах. У разі доведення його вини санкція статті 191 ККУ передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Як повідомляв iPress.ua, спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро завершили досудове розслідування в кримінальному провадженні стосовно сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра й екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря, підозрюваних у розкраданні коштів під час закупівлі МВС рюкзаків для Нацгвардії.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра за підозрою в розкраданні коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.

У лютому 2016 року було опубліковано відео, на якому людина, схожа на сина голови МВС, обговорює з людиною, схожою на екс-заступника міністра Чеботаря, поставку партії рюкзаків для підрозділів відомства. Діалог на відео датований груднем 2014 року, а вже в лютому 2015 року МВС дійсно закупило рюкзаки на 16,5 млн грн.

Міністерство внутрішніх справ, очолюване Арсеном Аваковим, вважає дії Національного бюро "політичними, а не юридично обґрунтованими".

31 жовтня НАБУ повідомило про підозру двом з трьох фігурантів справи про розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ. Згодом, підозру вручили третьому фігуранту справи Володимиру Литвину.

Сина глави МВС Олександра суд відмовився арештовувати та призначати заставу 5 млн грн за вимогою антикорупційної прокуратури.