НАБУ відкрило нове кримінальне провадження, щодо незаконно багатого нардепа

Національне антикорупційне бюро зареєструвало ще одне кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення народним депутатом.

Зазначається, що відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за результатами аналізу даних, наведених у е-декларації депутата. Прізвище нардепа не вказується, - йдеться у повідомленні прес-служби НАБУ у четвер.

"Загалом детективи Бюро зареєстрували 22 кримінальних провадження за результатами аналізу відомостей, наведених у е-деклараціях, які стосуються дій 21 особи: 6 народних депутатів, 11 суддів, 2 голів районних державних адміністрацій, 1 заступника обласної ради, 1 керівника центрального органу виконавчої влади", - повідомили в НАБУ.

Відомості про перші кримінальні провадження за результатами аналізу електронних деклараціях внесли до ЄРДР 17 листопада 2016 року.

Раніше IPress.ua повідомляв, що за результатами перевірки електронних декларацій Національне антикорупційне бюро (НАБУ) почало розслідування стосовно двох депутатів Верховної Ради, заступника голови обласної ради і трьох суддів.