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НАБУ відкрило кримінальні провадження за декларування недостовірної інформації

Відомості про правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань
Національне антикорупційне бюро України розпочало досудове розслідування ще трьох кримінальних проваджень за фактами декларування недостовірної інформації (ст.366-1 Кримінального кодексу України) народним депутатом та головами районних державних адміністрацій.
НАБУ відкрило кримінальні провадження за декларування недостовірної інформації Фото: slovoidilo.ua

Відомості про кримінальне правопорушення стосовно народного депутата внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів інформаційно-аналітичного дослідження Управління аналітики та обробки інформації НАБУ.

Інформація стосовно подання завідомо недостовірних відомостей у декларації головою однієї з районних державних адміністрацій, а також щодо умисного неподання е-декларації іншим головою районної державної адміністрації внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за результатами розгляду заяв однієї з громадських організацій, повідомляє сайт НАБУ.

Відзначимо, що 17 листопада у Національному антикорупційному бюро відкрило три кримінальні провадження за фактами незаконного збагачення.

Нагадаємо, що НАБУ розпочало досудове розслідування за фактом одержання деякими народними депутатами, чиї особи не встановлено, хабара при голосування за призначення Юрія Луценка генпрокурором.

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06 01 2017 14:38
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