НАБУ відкрило справу на членів Нацкомісії через ДТЕК Ахметова

НАБУ відкрило провадження на службовців НКРЕКП за подарунок мільярдів Ахметову по борговому алгоритму

НАБУ у лютому 2018 року порушило кримінальне провадження стосовно зловживань службовим становищем посадових осіб НКРЕКП при прийнятті регуляторних рішень на користь енергетичних підприємств холдингу "ДТЕК".

Про це "Нашим грошам" стало відомо під час допиту журналіста видання детективом НАБУ з цього приводу.

Провадження порушено по ст. 364 і 191 ККУ.

З наявних матеріалів НАБУ вбачає, що упродовж 2016-2017 років службові особи Національної комісії що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах товариств енергетичного холдингу "ДТЕК", приймали регуляторні рішення на користь зазначених товариств, внаслідок чого спричинено тяжкі наслідки інтересам інших виробників електроенергії.

У рамках досудового розслідування досліджуються, зокрема, обставини прийняття НКРЕКП рішень щодо порядку розподілу уповноваженим банком коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання ДП "Енергоринок".

Нагадаємо, у грудні 2016 року за результатами низки рішень НКРЕКП та Міністерства енергетики та вугільної промисловості, держпідприємство "Енергоринок" перерахувало компаніям "ДТЕК" 676 млн грн. і ще 10 млн грн. державним енергокомпаніям по боргам.

Разом з тим по алгоритму, визначеному законом "Про електроенергетику", ці кошти мали бути розподілені між підприємствам теплової, атомної, річкової, альтернативної електрогенерації та "Укренерго".

Однак по рішенню НКРЕКП крім теплогенерації грошей не отримав ніхто.

У 2017-2018 роках НКРЕКП і Міненерго знову прийняли низку рішень, по яким "Енергоринок" взяв кредит у розмірі 2 млрд грн. в "Ощадбанку" і віддав ці гроші підприємствам теплової генерації для розрахунків за вугілля по боргам, накопиченим станом на 1 вересня 2017 року.

З цієї суми 1,48 млрд грн. отримала група "ДТЕК", решту розділили "Центренерго" та "Донбасенерго".

Компанії інших видів електрогенерації, включно з державним "Енергоатомом", знову не отримали нічого, хоча ці кошти по законному алгоритму мали ділитись на всіх.

Теплоенергетики отримали ці гроші безкоштовно, виплату відсотків по кредиту має виконувати "Енергоринок".

Гроші на відсотки збирають зі споживачів України у вигляді спеціальної надбавки до тарифу.

Нагадаємо, група ДТЕК контролює близько 80% теплової електрогенерації і за 11 місяців 2017 року добула 84% всього енергетичного вугілля в Україні.

Як відомо, у березні 2016 року Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію в ринок. У ній, зокрема, враховується ціна на вугілля.

Відповідно до нової методики, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".